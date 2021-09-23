Nizip'te yağma yaptığı ileri sürülen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yağma yaptığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Kıbrıs Mahallesi'nde 18 Ağustos'ta gerçekleşen yağma olayıyla ilgili çalışma yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan 3 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Şüphelilerden F.K. polis ekiplerinin operasyonuyla adresinde gözaltına alındı.

Olaya karıştığı belirlenen 2 kişinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.