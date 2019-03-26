NN Başarılı Acentelerini Phuket Gezisi İle Ödüllendirdi

NN Hayat ve Emeklilik 2018 yılının son çeyreğinde düzenlemiş olduğu hayat kampanyasında başarılı olan acentelerini Phuket ve Singapur gezisi ile ödüllendirdi.

Sigorta sektöründe yenilikçi ve müşteri odaklı çözümler sunan NN Hayat ve Emeklilik, 2018 yılının son çeyreğinde düzenlemiş olduğu seyahat ödüllü hayat kampanyasında başarılı olan acentelerini Phuket ve Singapur gezisi ile ödüllendirdi. 3-10 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen geziye 25 acenteden toplam 35 kişi katıldı. Gezi kapsamında Phuket'in yerel halkının yaşamına tanıklık eden NN Hayat ve Emeklilik acenteleri eşsiz güzellikteki adayı, plajları gezdi ve Phuket'in en büyük tapınağı olan Chalong Temple ziyaret edildi.

Sürat motorları ile Phi Phi Don adasını gezdikten sonra Maymun Plajı'nda Makak maymunlarını gören katılımcılar, Phuket'te en popüler etkinliklerden biri olan fil ile yürüyüş aktivitesi yaptılar. Asya filleri ve Güney Tayland yerlilerinin fillerle yaşamlarına tanık olan katılımcılar, Kaplan Çiftliği'nde ise kaplanları ziyaret ettiler.

Singapur'da kolonilerden kalan mirasın görkemini, Singapur tarihi, kültürü ve yaşam tarzını keşfeden NN Hayat ve Emeklilik acenteleri, şehir turu kapsamında Parlamento Binası, Yüce Mahkeme, Belediye Binası, Opera Binası, Singapur Botanik Bahçeleri ve her biri birbirinden güzellikteki orkideleri görme imkânı buldular. Singapur'un en eğlenceli parkı olan Universal Studios içerisinde birbirinden farklı ve eğlenceli şovlar, sokak gösterileri ve 3D filmler ile oldukça eğlenceli vakit geçiren katılımcılar, ünlü karakterlerin benzerleri ile tanışma ve fotoğraf çektirme şansı yakaladılar.