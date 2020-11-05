Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Özlece: Sigara, alkol ve obezite inme için risk faktörüdür - Son Dakika

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Özlece: Sigara, alkol ve obezite inme için risk faktörüdür

05.11.2020 14:39
Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Özlece: Sigara, alkol ve obezite inme için risk faktörüdür, System.String[]

NÖROLOJİ Uzmanı Doç. Dr. Hatice Köse Özlece, dünyada yılda 17 milyon kişinin inme geçirdiğini ve bu kişilerin 6 milyona yakınının 1 yıl içerisinde hayatını kaybettiğine dikkat çekti.

NÖROLOJİ Uzmanı Doç. Dr. Hatice Köse Özlece, dünyada yılda 17 milyon kişinin inme geçirdiğini ve bu kişilerin 6 milyona yakınının 1 yıl içerisinde hayatını kaybettiğine dikkat çekti. Özlece, "Sigara, alkol ve obezite inme için risk faktörüdür" dedi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr Hatice Köse Özlece, dünyada son dönemlerde sık görülen inme hastalığı ile ilgili değerlendirmede bulundu. Dünyada yılda 17 milyon kişinin inme hastalığı geçirdiğini ve bu kişilerin 6 milyonun 1 yıl içerisinde hayatını kaybettiğinin altını çizen Özlece, "İnme maalesef ölüm oranları çok yüksek bir hastalık. 2016 TUİK verilerine göre her 1 dakikada 1 kişi inme geçiriyor ve inme geçirenlerin birçoğu hayatını kaybediyor. İnme 2 majör grupta inceleniyor. İlk grup damar tıkanıklığı ile ilgili; beyin damarlarına oluşan pıhtı nedeniyle beyne giden kan miktarı azalıyor ve bu durumda inme gelişiyor. 2. grupta ise kanama şeklinde. Beyin kanaması, inmenin bir çeşididir. Damar tıkanıklığı oluştuğunda çok hızlı hareket edilmesi gerekiyor. Tıkanan damarın hemen açılması, inme sonrası oluşabilecek hasarı en aza indiriyor. Bunun için hastaların hızlıca nöroloji uzmanının bulunduğu, en yakın sağlık kuruluşuna ulaşmaları gerekiyor" diye konuştu.

'HASTADA İNME HİSSEDİLDİĞİNDE KISA SÜREDE BİZLERE BAŞVURMALIDIR'İnmenin bilinen belirtilerinin ani gelişen konuşma bozukluğu, yüzde, kolda, bacakta uyuşma olduğunu ifade eden Dr. Özlece, şöyle konuştu: "İnme belirtilerinin hissedilmesi halinde, hastalarımızın kısa bir sürede 3 ile 4.5 saat içerisinde bize başvurmaları gerekiyor. Böyle olduğunda hastalarımızın tıkanan damarlarını damardan verilen ilaçlarla veya anjiyografik yöntemlerle damar içerisine girip anında açabiliyoruz. Hastalar eski haline çok hızlı bir şekilde geri dönebiliyorlar. Eğer hasta gecikirse o zaman tıbbi olarak yapılacak şeyler oldukça kısıtlı oluyor."'RİSK FAKTÖRLERİNİ BİLMEMİZ GEREKİYOR'İnme gelişmesine yol açabilecek önemli risk faktörleri olduğuna değinen Dr. Özlece, "İnme önemli bir hastalık olduğundan risk faktörlerini bilmemiz gerekiyor. Değiştirilmeyen risk faktörleri; ileri yaş ve genetik gibi. Bu faktörleri değiştiremiyoruz. Ancak değiştirebileceklerimiz de var. Sigara ve alkol kullanımı, obezite dediğimiz aşırı kilo, hareketsiz bir yaşam, hipertansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği risk faktörüdür. Bunları kontrol altına aldığımız an da inmeden de ciddi anlamda korunuyoruz" dedi.?

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Özlece: Sigara, alkol ve obezite inme için risk faktörüdür
Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Özlece: Sigara, alkol ve obezite inme için risk faktörüdür

Nöroloji Bölümü, Obezite, Sigara, Alkol, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Özlece: Sigara, alkol ve obezite inme için risk faktörüdür - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçeli Tolga Ciğerci, koronavirüs şüphesiyle apar topar karantinaya alındı Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı, Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan sildi Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar Azerbaycan ile Ermenistan arasında Ağdere ve Hocavent'te şiddetli çatışmalar yaşanıyor Kılıçdaroğlu'nun İzmir eleştirisine Erdoğan'dan çok sert yanıt: Sus da adam sansınlar Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'tan İzmir'e bir milyon maske yardımı İki can aldı, öz abisini yaraladı! Öldürdüğü arkadaşlarıyla fotoğrafları ortaya çıktı
Trump destekçileri ellerine silah alarak Arizona'daki seçim merkezi önünde toplandı Trump destekçileri ellerine silah alarak Arizona'daki seçim merkezi önünde toplandı         
14:33
Hayvansever kadın, köpek mamalarını ve kaplarını çalan hurdacıya beyzbol sopasıyla saldırdı Hayvansever kadın, köpek mamalarını ve kaplarını çalan hurdacıya beyzbol sopasıyla saldırdı         
14:07
Süt fabrikasında skandal görüntüler! Kazanın içinde banyo yapıp, sosyal medyada paylaştı Süt fabrikasında skandal görüntüler! Kazanın içinde banyo yapıp, sosyal medyada paylaştı         
13:39
İzmir'de avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı pes dedirtti! O anlar kamerada İzmir'de avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı pes dedirtti! O anlar kamerada         
13:15
İran Cumhurbaşkanı ABD başkanlık seçiminde tarafını belli etti: İran, Trump döneminde tarihinde hiç görmediği kadar zor günler geçirdi İran Cumhurbaşkanı ABD başkanlık seçiminde tarafını belli etti: İran, Trump döneminde tarihinde hiç görmediği kadar zor günler geçirdi         
12:43
Lazio taraftarları Vedat Muriç'i yerden yere vurdu: Tamamen para israfı Lazio taraftarları Vedat Muriç'i yerden yere vurdu: Tamamen para israfı         
11:41
İzmir depreminde yıkılan Emrah Apartmanı'nın dayanıksız olduğunu söyleyen AFAD ekipleri: Beton parçalarını kürekle kırdık İzmir depreminde yıkılan Emrah Apartmanı'nın dayanıksız olduğunu söyleyen AFAD ekipleri: Beton parçalarını kürekle kırdık         
11:37
İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor         
11:05
Trump'ın ruhani danışmanı, Trump'ın ruhani danışmanı, "şeytani konfederasyonlar" deyip başkanlık seçimi için ayin düzenledi         
10:06
Koli bantlı kadın cinayetinde şoke eden karar! Katil, indirim üstüne indirim aldı Koli bantlı kadın cinayetinde şoke eden karar! Katil, indirim üstüne indirim aldı         
09:47
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu         
09:31
Okul masraflarını karşılamak için bulaşık yıkadığı iş yerinde tacize uğradı: İntihar edecek duruma geldim Okul masraflarını karşılamak için bulaşık yıkadığı iş yerinde tacize uğradı: İntihar edecek duruma geldim         
08:56
İzmir depreminden sonra Kuşadası için korkutan uyarı: Gerilimin arttığını görüyoruz İzmir depreminden sonra Kuşadası için korkutan uyarı: Gerilimin arttığını görüyoruz         
08:24
Hayvan sevgisini abartan çift, 30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşıyor Hayvan sevgisini abartan çift, 30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşıyor         
04:39
Oğlunun kaza yaptığı haberini alan baba kalp krizinden öldü Oğlunun kaza yaptığı haberini alan baba kalp krizinden öldü         
03:33
ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı         
00:59
'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu 'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu         
08:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 14:44:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Özlece: Sigara, alkol ve obezite inme için risk faktörüdür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei