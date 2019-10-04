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Norveç'ten türk kayağına destek

1 saat önce

Türkiye Kayak Federasyonu, İsviçre'nin Zürih kentinde Uluslararası Kayak Federasyonu'nun (FIS) düzenlediği teknik komite toplantısına katıldı.

Norveç'ten türk kayağına destek, System.String[]

Türkiye Kayak Federasyonu, İsviçre'nin Zürih kentinde Uluslararası Kayak Federasyonu'nun (FIS) düzenlediği teknik komite toplantısına katıldı.

Toplantıda, Türkiye Kayak Federasyonu Genel Sekreteri Tevfik Odabaşı, FIS Kayaklı Koşu Komite Üyesi Necati Kaplan, FIS Kayakla Atlama Komite Üyesi Mustafa Yavuz Konca ve FIS Alp Disiplini Komite Üyesi Metin Polat yer aldı. Daha önce Hırvatistan Dubrovnik'te yapılan FIS toplantısında Norveç Kayak Federasyonu Başkanı ile Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto'nun görüşmesi ile başlayan iş birliği çalışması Zürih'te de devam etti.

Yoğun bir toplantı programı sonrasında Norveç Kayak Federasyonu Kayaklı Koşu Gelişim Direktörü Brit Baldishol ve Norveç Kayak Federasyonu Gelişim Direktörü Helen Ingebretsen ile özel bir görüşme gerçekleştiren Türkiye Kayak Federasyonu Genel Sekreteri Tevfik Odabaşı, Necati Kaplan ve Metin Polat, kayaklı koşuda Norveç ile yapılacak ortak kampları, sporcu ve antrenör gelişimlerini, altyapı çalışmalarını konuştu. Görüşmelerde, kayaklı koşu sporunun Türkiye'deki gelişimiyle ilgili Norveç ile iş birliği konusunda anlaşma sağlandı.

Türkiye Kayak Federasyonu, Türkiye, Norveç, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:39 Kaynak: DHA
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