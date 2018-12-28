Son Dakika Haberleri: Novak Opec+'dan Tam İşbirliği Bekliyor

Novak Opec+'dan Tam İşbirliği Bekliyor

36 dakika önce

– Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) kalıcı bir OPEC+ işbirliğini gözden geçirdiğini açıkladı.

Novak Opec+'dan Tam İşbirliği Bekliyor, System.String[]
Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) kalıcı bir OPEC+ işbirliğini gözden geçirdiğini açıkladı.

Ria Novosti'de yer alan habere göre, Novak OPEC'in kalıcı bir OPEC + işbirliğine ilişkin bir sözleşme hazırladığını söyledi. OPEC + anlaşmasının petrol piyasası üzerindeki etkilerine değinen Novak, etkilerin gelecek yılın Ocak ve Şubat aylarında görülebileceğini belirtti.

Novak, Çarşamba günü OPEC üyeleri ve diğer petrol üreticileri arasında yapılan üretim anlaşması imzalanmasından bu yana Rusya'nın 120 milyar doların üzerinde ilave gelir elde ettiğini söylemişti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:09 Kaynak: DHA

Rusya Federasyonu, Opec, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya Devlet Başkanı Putin'in 'Uçan Kremlini'nin İçi İlk Kez Görüntülendi Atatürk Havalimanından İstanbul Havalimanına Taşınma Tarihi Belli Oldu

Kenan Sofuoğlu'ndan Büyük Tepki Çeken Paylaşımıyla İlgili Açıklama: Espri Katmak İstedim Ekip Otosunda Tecavüz Davasında İstenen Cezalar Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 09:45:22. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Novak Opec+'dan Tam İşbirliği Bekliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]