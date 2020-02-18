NTSO Başkanı Parmaksız ve yönetimden NEVESOB'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel NTSO Başkanı Parmaksız ve yönetimden NEVESOB'a ziyaret - Son Dakika

NTSO Başkanı Parmaksız ve yönetimden NEVESOB'a ziyaret

7 saat önce

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Arif Parmaksız ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığını ziyaret etti.

NTSO Başkanı Parmaksız ve yönetimden NEVESOB'a ziyaret, System.String[]

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Arif Parmaksız ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığını ziyaret etti.


Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı ve birlik yönetim kurulu üyeleri ile esnaf odası başkanlarınca karşılanan Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Arif Parmaksız ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri esnaf sanatkarın, ticaret erbabının sorunlarıyla ilgili istişarelerde bulundular.


Ziyarette konuşan NTSO Başkanı Parmaksız, "Birlik Başkanımızı seçildiğinde ziyaret etmiştik. Onlarda bizi ziyaret etmişlerdi. Tekrar ziyarette bulunarak ilimizle ilgili istişarelerde bulunalım istedik. Akşamda bizim meclis toplantımız var. Nevşehir Belediye Başkanımız Sayın Rasim Arı toplantımıza katılarak bir sunumda bulunacak. Sayın Birlik Başkanımızı da toplantımıza davet ettik. Ziyaretimiz bir nezaket ziyaretidir" dedi.


Ziyaretlerinden dolayı Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Arif Parmaksız, Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Esnaf Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı, esnaf sanatkarların sorunlarıyla ilgili bilgilerde aktardı. - NEVŞEHİR

Arif Parmaksız, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:32 Kaynak: İHA
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