Nurdağı'nda Trafik Kazası: 2 Yaralı

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı
Kaza, Nurdağı- Gaziantep karayolunun 22'inci kilometresinde meydana geldi. S.K.(32) yönetimindeki 31 AAC 893 plakalı hafif ticari araç ile O.C.'nin kullandığı (25) 33 NUJ 28 plakalı otomobile ile çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
