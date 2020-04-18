Nusaybin'de cadde ve sokaklar TOMA tarafından köpüklü suyla yıkandı - Son Dakika

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Nusaybin'de cadde ve sokaklar TOMA tarafından köpüklü suyla yıkandı
6 saat önce
Nusaybin'de cadde ve sokaklar TOMA tarafından köpüklü suyla yıkandı Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan cadde ve sokaklar TOMA tarafından köpüklü suyla yıkandı.
Nusaybin'de cadde ve sokaklar TOMA tarafından köpüklü suyla yıkandı
MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan cadde ve sokaklar TOMA tarafından köpüklü suyla yıkandı.
Vatandaşların sağlığı ve covid-19 tedbirleri çerçevesinden Nusaybin Emniyet Müdürü Murat Sönmez'in talimatıyla çevik kuvvet amirliğine bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı cadde ve sokakları köpüklü suyla yıkadı. Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile Nusaybin Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de caddelerdeki bisiklet yolu ve kaldırımları yıkadı.
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 05:51 Kaynak: İHA
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