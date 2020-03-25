Nusaybin'de fırın, manav, pastane ve toptan gıda satış merkezlerinde denetim - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nusaybin'de fırın, manav, pastane ve toptan gıda satış merkezlerinde denetim - Son Dakika

Nusaybin'de fırın, manav, pastane ve toptan gıda satış merkezlerinde denetim

6 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovit-19) önlemleri kapsamında Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve zabıta ekipleri halk sağlığının korunması için denetim yaptı.

Nusaybin'de fırın, manav, pastane ve toptan gıda satış merkezlerinde denetim, System.String[]

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovit-19) önlemleri kapsamında Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve zabıta ekipleri halk sağlığının korunması için denetim yaptı.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar'ın talimatı ile halk sağlığının korunması ve hijyen kurallarına uyulmasının sağlanması için ilçede denetimler sürüyor.

Ekipler bu kapsamda fırın, manav, pastane ve toptan gıda satış merkezlerini denetledi.

Meyve ve sebzelerin açıkta satılmaması, ekmeklerin de paketli satılması hususunda uyarılarda bulunan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, pastanelerde imalat ve satış konusunda gerekli özenin gösterilmesi, toplu satılan gıdaların yerle temas edilmemesi gibi birçok konuda işletmecilere ikazda bulundu.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ramazan Doğan, yaptığı açıklamada, ılan açıklamada, koronavirüs salgının yayılmasının önüne geçilmesi için tüm önlemleri aldıklarını belirtti.

İşletmelere gereken uyarıların da yapıldığını ifade eden Doğan, "Denetimlerimiz aralıksız devam edecektir. Ayrıca en büyük denetçilerimiz tüketicilerdir. Hijyen kurallarına uymayan işletmelerin uyarılması gerektiğini düşünen tüketicilerin 'Alo 174' hattını çekinmeden aramalarını istiyoruz." dedi.

Nusaybin, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:30 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü
Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı         
19:23
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var         
19:12
ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı         
19:05
ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor         
19:01
Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı         
18:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri         
18:47
Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı         
18:38
Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür         
18:28
Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü         
18:19
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi         
17:49
İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı         
17:46
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır         
17:43
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı         
17:39
Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı         
17:25
Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım         
17:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 19:56:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nusaybin'de fırın, manav, pastane ve toptan gıda satış merkezlerinde denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]