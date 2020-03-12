Nusaybin'de İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nusaybin'de İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı - Son Dakika

Nusaybin'de İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı

6 saat önce

Nusaybin ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

Nusaybin'de İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı, System.String[]

Nusaybin ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.


Halk Eğitimi Merkezinde yapılan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu tarafından organize edilen programda, tiyatro oyunu sahnelendi, öğrenciler şiir okudu.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar, Cumhuriyet Başsavcısı Barış Zehir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Yıldırmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin tarafından şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Mehmet Akif Ersoy, Nusaybin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:36 Kaynak: AA
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