Obezite, diz protezi ameliyatlarının daha genç yaşta yapılmasına yol açıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Obezite, diz protezi ameliyatlarının daha genç yaşta yapılmasına yol açıyor

08.06.2022 14:36
Obezite, diz protezi ameliyatlarının daha genç yaşta yapılmasına yol açıyor

Obezitenin, kireçlenme nedeniyle diz protezi (replasman) takılan hastaların daha genç yaşta ameliyat riskini artırdığı ortaya çıktı.

Obezitenin, kireçlenme nedeniyle diz protezi (replasman) takılan hastaların daha genç yaşta ameliyat riskini artırdığı ortaya çıktı.

EurekAlert'te yer alan habere göre, Avustralya'daki Queensland Üniversitesinin araştırması, vücudunda yağ kütlesi miktarının kemik, kas ve su gibi diğer bileşenleri içeren yağsız kütleye göre aşırı miktarda arttığı obez kişilerin, sağlıklı kilolu kişilere göre kireçlenme nedeniyle daha erken yaşta diz protezi ameliyatı olduğunu ortaya koydu.

Araştırmada, Avustralya İstatistik Bürosunun 2017-2018 Ulusal Sağlık Araştırmasından elde edilen veriler Avustralya Ortopedi Birliği verileriyle karşılaştırıldı.

Kireçlenme nedeniyle diz protezi takılan 56 bin 217 Avustralyalı hastanın yüzde 57,7'sinin obez olduğu gözlemlendi.

55-64 yaş arası obez kadınların, sağlıklı kilolu akranlarına kıyasla diz protezi ameliyatı geçirme olasılığı 17,3 kat fazlayken, aynı yaş grubundaki obez erkeklerin bu olasılığı 5,8 kata kadar daha fazla.

Ayrıca obez kişilerin, sağlıklı kilolu kişilere göre diz protezi taktırdıklarında ortalama 7 yaş daha genç oldukları kaydedildi.

Araştırmanın sonuçları ANZ Journal of Surgery dergisinde yayımlandı.

YORUMLAR
500
Kuruyan Meke Gölü az da olsa yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor Kuruyan Meke Gölü az da olsa yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor Düzce'de antik kentteki kazılarda toprak küp bulundu Düzce'de antik kentteki kazılarda toprak küp bulundu
Kaynak: AA

Queensland, Avustralya, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Obezite, diz protezi ameliyatlarının daha genç yaşta yapılmasına yol açıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:36 Cami kaloriferinden 2 metrelik yılan çıktı! Önce paniğe kapılan cemaat gerçeği öğrenince çok şaşırdı
14:34 Arkadaşları görünce şok geçirdi! Halı sahada futbol oynayan genç kalp krizi geçirdi
14:12 Cristiano Ronaldo saha dışında da zirvede yer alıyor! Instagram'daki takipçi sayısı 451 milyona ulaştı...
13:52 Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştireceği operasyona Lavrov'dan yorum: Türk dostlarımızın tehditlerle ilgili hassasiyetlerini dikkate alıyoruz
13:23 KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'tan kira zammına getirilen yüzde 25 sınırına tepki: Bu uygulama yeni krizlere yol açar
13:16 Evladı Kurt Efe'yi kucağına alan Kıvanç Tatlıtuğ: Yüz hatları annesine benziyor
12:52 Dünyadaki en derin noktaya 12 saatte indi! Bilim insanının okyanusun dibinde gördüğü balığın adı: Cehennem Bombacısı
12:34 Berlin'de kalabalığın arasına giren otomobil, 1 kişinin ölümüne 30 kişinin ise yaralanmasına neden oldu!
12:31 Bahar Candan'dan Ebru Gündeş'e Rassan Khoshnaw uyarısı: Hastalıklı ruh yapısı var, benim elimi yaktı
12:29 Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Ankara'da görüştü! Tahıl krizi için üzerinde durdukları plandan bahsetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 14:43:09. #1.11#
SON DAKİKA: Obezite, diz protezi ameliyatlarının daha genç yaşta yapılmasına yol açıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement