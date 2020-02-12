ODÜ ve Türk Kızılay arasında iş birliği protokolü - Son Dakika
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ODÜ ve Türk Kızılay arasında iş birliği protokolü

6 saat önce

Ordu Üniversitesi (ODÜ) ile Türk Kızılay Ordu Şubesi arasında gençlerin günümüzde ve gelecekte gönüllü kan bağışçısı olmasının sağlanması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

ODÜ ve Türk Kızılay arasında iş birliği protokolü, System.String[]

Ordu Üniversitesi (ODÜ) ile Türk Kızılay Ordu Şubesi arasında gençlerin günümüzde ve gelecekte gönüllü kan bağışçısı olmasının sağlanması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.


Hedef25 programı kapsamında gerçekleştirilen protokol ile gençlerin güvenli yaşam, HIV/AIDS, madde bağımlılığı ve diğer riskli davranışların önlenmesi konusunda bilinçlendirilmesi; genç nüfusun gönüllü, sürekli ve bilinçli kan bağışçısı olmalarının sağlanması için gerekli eğitimlerin verilmesi, gençlerin günümüzde ve gelecekte ülke kan ihtiyacının karşılanmasına destek olmaları amaçlanıyor.


Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, "Türk Kızılay Ordu Şubesi ile Üniversitemizin tüm birimlerindeki öğrencilerimiz ve tüm personelimizin kan bağışçısı olması hususunda bir protokol imzaladık. Ordu Üniversitesi olarak gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği ile gençlerimizi kan bağışı hususunda bilinçlendirerek bir farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz" dedi.


Türk Kızılay Ordu Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Ünal Keskinoğlu ise, "Kan ihtiyacının karşılanması noktasında öğrencilerimizi kan bağışına yönlendirerek kurumumuza destek veren Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan'a teşekkür ediyor, protokolün hem Ordu Türk Kızılay hem de Ordu Üniversitesi adına hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.


Gerçekleştirilen protokol imza törenine ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Türk Kızılay Ordu Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Ünal Keskinoğlu, Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı Birnur Fatma Enginyurt ve Kızılay Ordu Şubesi yetkilileri katıldı. - ORDU

Kızılay, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 06:21 Kaynak: İHA
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