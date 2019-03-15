Son Dakika Haberleri: Odun" İzleyicilerini Büyüledi

Odun" İzleyicilerini Büyüledi

1 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde "Odun" izleyicilerini büyüledi.

Odun
Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde "Odun" izleyicilerini büyüledi. Çaycuma Kent Konseyi Tiyatro Topluluğu'nun sahneye koyduğu "Odun" adlı oyun izleyenlerden büyük beğeni aldı.

Çaycuma Kent Konseyi Tiyatro Topluluğu, tiyatroseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. İlker Görkem'in yazıp, Ergin Yılmaz ve Hüseyin Özkan'ın yönetmenliğini yaptığı "Odun" adlı tiyatro oyunu izleyenlerden büyük beğeni aldı. Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi'nde sergilenen oyunu, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Çaycuma Belediye Başkan Yardımcısı Körpüş Mısırlı, Çaycuma Kent Konseyi Başkanı Berna Çimsalan Özyurt, Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Zeki Saim Oral, belediye meclis üyesi adayları ve kalabalık bir vatandaş topluluğu izledi. Yaklaşık bir buçuk saat süren oyunun sonunda, izleyiciler oyuncuları ayakta alkışladı.

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, tiyatronun sonunda oyuncuları tek tek kutlayarak, oyunculara çiçek verdi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:41 Kaynak: İHA

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