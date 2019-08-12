Odunluk ve balya yangını

Bolu'nun Yeniçağa ilçesi ile merkeze bağlı Aşçamlık köylerinde meydana gelen 2 ayrı yangında, bir odunluk ile 2 bin 200 saman balyası yandı.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesi ile merkeze bağlı Aşçamlık köylerinde meydana gelen 2 ayrı yangında, bir odunluk ile 2 bin 200 saman balyası yandı.

Alınan bilgiye göre, Yeniçağa ilçesinde bağlı Doğancı köyünde ikamet eden Dursun Demiralp'e ait saman balyaları henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Saman balyalarının yandığını gören Demiralp, itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen Yeniçağa ve Dörtdivan belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Meydana gelen yangında 2 bin 200 saman balyası tamamen yandı.

Bolu'da odunluk yandı

Öte yandan Bolu merkeze bağlı Aşçamlık köyünde ikamet eden Abdullah Temel'e ait odunlukta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden köy sakinleri itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında, odunluk tamamen kullanılamaz hale geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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