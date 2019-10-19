Off-road heyecanı (2)

Erzincan'da 4. Dumanlı Doğa ve Gençlik Festivali etkinlikleri kapsamında off-road yarışı düzenlendi.

Erzincan 4x4 Off-Road ve Doğa Sporları Kulübünce (EROFF) organize edilen yarışlar, Refahiye Dumanlı Tabiat Parkı'nda hazırlanan 1,5 kilometrelik pistte 13 aracın katılımıyla gerçekleştirildi.

Pilotlar çamur, rampa, su dolu çukurlar ile virajların bulunduğu parkurda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yarışta, pilotlar 12 zorlu kapıdan geçerek varış noktasına ulaşmaya çalıştı.

Kulüp Başkanı Sinan Deniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivale renk katmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini, nefes kesen yarışları kazasız belasız bitirdiklerini dile getirdi.

Yarışmada dereceye giren pilotlara, festival komitesi tarafından kupa verildi.