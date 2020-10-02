Oğlunu tabancayla ağır yaraladı - Son Dakika

Oğlunu tabancayla ağır yaraladı

SAMSUN - Samsun'da bir baba oğlunu kahvehanede tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi Müftü Sokak'taki bir binanın 4. katındaki kahvehanede saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Bulut kahvehanede oğlu Nazım Bulut'a tabancayla ateş açtı. Kafasından, karnından ve kolundan vurularak yaralanan Nazım Bulut 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan baba Kemal Bulut polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.