OGM Ormanspor: 86 - BOTAŞ: 67 - Son Dakika
Son Dakika Spor OGM Ormanspor: 86 - BOTAŞ: 67 - Son Dakika Spor

OGM Ormanspor: 86 - BOTAŞ: 67

6 saat önce

Salon: Ankara M. Sait ZarifoğluHakemler: Yücel Çilingir, Abdullah Koputan, Münevver ÖzemreOGM Ormanspor: Robinson 11, Paris 14, Nilay Kartaltepe 2, Pelin Derya Bilgiç 21, Ogunbowale 19, Naile Çırak 2, Ladin Özel, Leedham 11, Damla Gezgin 6, Yeliz DoğanBOTAŞ: Melis Gülcan 13, Büşra Akbaş 10,...

OGM Ormanspor: 86 - BOTAŞ: 67, System.String[]

Salon: Ankara M. Sait Zarifoğlu


Hakemler: Yücel Çilingir, Abdullah Koputan, Münevver Özemre


OGM Ormanspor: Robinson 11, Paris 14, Nilay Kartaltepe 2, Pelin Derya Bilgiç 21, Ogunbowale 19, Naile Çırak 2, Ladin Özel, Leedham 11, Damla Gezgin 6, Yeliz Doğan


BOTAŞ: Melis Gülcan 13, Büşra Akbaş 10, Hatice Pelin Gülçelik 9, Holingsvorth 9, Marina Bas 18, Işılay Eğin, Şenay Zeybek 8


1. periyot: 24-17


Devre: 52-28


3. periyot: 73-40


Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa bültenini değerlendirdi...

Abdullah Koputan, Hatice Çarpar, Ankara, Paris, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 04:43 
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