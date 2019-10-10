Öğrenciler Barış Pınarı Harekatı'na dualarla destek oldu
1 saat önce
Öğrenciler Barış Pınarı Harekatı'na dualarla destek olduBURSA - Bursa'da Osmangazi Ali Osman Sönmez Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, bu sabah ilk derslerinde Fetih Suresi'ni okuyarak derse başladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:27 Kaynak: İHA
Öğrenciler Barış Pınarı Harekatı'na dualarla destek oldu
BURSA - Bursa'da Osmangazi Ali Osman Sönmez Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, bu sabah ilk derslerinde Fetih Suresi'ni okuyarak derse başladı.
Demirtaş Mahallesinde bulunan Osmangazi Ali Osman Sönmez Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, sınır ötesi operasyonda olan Mehmetçiğe manen destek olmak için kahraman ordumuz için Fetih suresini okuyarak derse başladı. Öğrenciler, "Allah ordumuza düşman topluluğu karşısında yardım etsin, muzaffer kılsın" diye dua etti.
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