Öğrencilerin saçlarına gönüllüler makas attı

Makaslarından umut damlıyor

Kahramanmaraş'ta 'bir tebessüm yeter' projesiyle birleşen kuaförler, kırsal bölgelerde yaşayan öğrencilerin saçlarına bakım yaparak gönülleri fethetti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte harekete geçen gönüllü kuaförler, kırsal bölgede yaşayan öğrencilerin uzayan saçlarını kesti, yıpranan saçlarına özel bakım yaptı.

Kahramanmaraş'ta ders zilinin çalmasıyla birlikte harekete geçen gönüllü kuaförler Emine Süt ile Fatih Akpınar, kırsal mahallelerde eğitim gören öğrencileri sevindirdi.

'Bir tebessüme değer' projesi kapsamında dağ köylerinde kuaför hizmeti alamayan, hatta ebeveynleri tarafından tıraş edilen öğrencilere hizmeti ayağına getiren kuaförlerin bu çalışması, öğrenciler tarafından sevinçle karşılandı.

Şahinkayası Yeşilova İlkokulunda eğitim gören öğrencileri çeşitli hediyelerle ziyaret eden Emine Süt ile Fatih Akpınar, il merkezinde olan iş yerlerinde ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz hizmet veriyor.

Öğrencilerin mutlu olması için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini ifade eden kuaför Emine Süt, "Bir kampanya başlattık. Ücretsiz olarak kesim yapıyoruz. İhtiyaç sahibi öğrencilerimizin saç bakımlarını yapıyoruz. Bu şekilde destek sağlıyoruz. İş yerimizde de öğrencilerimize ücretsiz hizmet veriyoruz. 'Bir tebessüme değer' projemiz kapsamında hafta içi bir gün kırsal mahallelerimizde yaşayan öğrencilerimizi ziyaret ediyoruz. Öğrencilerimizin saç kesimlerini yaparak mutlu ediyoruz, hediyeler götürüyoruz. Onların mutlu olması bizleri daha da mutlu ediyor" dedi.

Projenin mimarı Fatih Akpınar ise, "Uzak köylere gidip orada tıraş imkanı olmayan öğrencilerimize hizmet veriyoruz. Birçoğunu anne ve babası tıraş ediyor. Aslında yaşayamadığımız çocukluğu yaşatmak için bu projeyi başlattık" diye konuştu.

Ücretsiz kuaför hizmeti sayesinde daha mutlu olduklarını ifade eden öğrenciler ise, kendilerine bu imkanı sağlayan işletme sahiplerine teşekkür ettiler.