Öğrencilerinden Altıntaş Emniyet Amirliği'ne Polis Haftası Ziyareti

Kütahya
'nın Altıntaş
ilçesinde Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencileri, Polis Haftası
etkinlikleri kapsamında Altıntaş İlçe Emniyet Amirliği'ni ziyaret etti.
Altıntaş ilçe Emniyet Amiri İbrahim Kurt
, çikolata ve pasta ikramında bulunduğu öğrencilere emniyet müdürlüğü binasındaki birimler tanıtılarak, polis mesleği hakkında bilgiler verildi.
"Özellikle öğrencilerin gerçekleştirdiği ziyaretlerin kendilerini daha fazla mutlu ettiğini belirten Emniyet Amiri İbrahim Kurt,
"Yarının büyükleri olan bu öğrencilerimizin polislere yönelik yüreklerinde anlam dolu sevgisi, bizlere daha fazla güç veriyor. Huzurun ve güvenliğin simgesi olan polis teşkilatımıza olan güvenleri, bize daha fazla güç veriyor. Öğrencilerimize yaptıkları ziyaretlerden ötürü teşekkür ediyor, bu vesileyle tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA