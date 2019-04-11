Son Dakika Haberleri: Öğrencilerinden Altıntaş Emniyet Amirliği'ne Polis Haftası Ziyareti

Öğrencilerinden Altıntaş Emniyet Amirliği'ne Polis Haftası Ziyareti

30 dakika önce

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencileri, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Altıntaş İlçe Emniyet Amirliği'ni ziyaret etti.

Öğrencilerinden Altıntaş Emniyet Amirliği'ne Polis Haftası Ziyareti, System.String[]
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencileri, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Altıntaş İlçe Emniyet Amirliği'ni ziyaret etti.

Altıntaş ilçe Emniyet Amiri İbrahim Kurt, çikolata ve pasta ikramında bulunduğu öğrencilere emniyet müdürlüğü binasındaki birimler tanıtılarak, polis mesleği hakkında bilgiler verildi.

"Özellikle öğrencilerin gerçekleştirdiği ziyaretlerin kendilerini daha fazla mutlu ettiğini belirten Emniyet Amiri İbrahim Kurt,

"Yarının büyükleri olan bu öğrencilerimizin polislere yönelik yüreklerinde anlam dolu sevgisi, bizlere daha fazla güç veriyor. Huzurun ve güvenliğin simgesi olan polis teşkilatımıza olan güvenleri, bize daha fazla güç veriyor. Öğrencilerimize yaptıkları ziyaretlerden ötürü teşekkür ediyor, bu vesileyle tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:50 Kaynak: İHA
Kütahya, Polis Haftası, Altıntaş, Polis, Yaşam
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