Öğretmen ve öğrencilerin kurduğu hentbol takımı süper lig gururu yaşıyor - Son Dakika

Öğretmen ve öğrencilerin kurduğu hentbol takımı süper lig gururu yaşıyor

29.10.2020 11:21

Aksaray'da öğretmen ve öğrenci birlikteliğiyle 6 yıl önce kurulan Aksaray Belediyespor Hentbol takımı, tamamı alt yapısından yetişen oyuncularla Kadınlar Hentbol Süper Lig'de mücadele etmenin heyecanını yaşıyor.

Aksaray'da öğretmen ve öğrenci birlikteliğiyle 6 yıl önce kurulan Aksaray Belediye spor Hentbol takımı, tamamı alt yapısından yetişen oyuncularla Kadınlar Hentbol Süper Lig'de mücadele etmenin heyecanını yaşıyor.

Aksaray Spor Lisesi öğrencileri arasından seçilen 15 öğrenciyle kurulan hentbol takımı, 6 yıl gibi kısa bir sürede alt liglerde önemli başarılar kazanarak, süper ligde mücadele etme başarısını yakaladı.

Kendilerini "Hentbolun altın kızları" olarak nitelendiren ve en büyüğü 18 yaşında olan sporculardan kurulu takım, okul ve kulüp iş birliğinin en güzel örneklerinden birisini oluşturuyor.

Aksaray Belediyespor Antrenörü Muhittin Kılıç, AA muhabirine, 27 yıldır beden eğitimi öğretmeni olduğunu söyledi.

Hentbol branşında 6 yıl önce bir yapılanmaya girdiklerini anlatan Kılıç, şunları kaydetti:

"Okul-kulüp iş birliğiyle spor lisesini model okul seçtik. 6 yıllık bir plan yaptık. Kendimize hedefler koyduk. Bu hedeflerimizi süper lige çıkarak başardık. Bizi mutlu eden durum saha başarısı ama yavrularımızın eğitim hayatı da bizim için çok önemli. Kadromuzda yer alan sporculardan 10'u yıldız ve genç milli takımlarda yer alarak büyük başarı gösterdiler. Aksaray'da hentbolde hayal ettiğimiz her şeyi gerçekleştirmiş olduk. Bu başarımızın yanında geçtiğimiz günlerde açıklanan A Milli Takımımızın kadrosuna 2005 doğumlu Kübra Nur Cesur davet edildi. Bunların hepsi hem öğretmenleri hem de antrenörleri olarak bizleri çok mutlu etti."

Süper ligde dev bütçelere, yıldız ve yabancı oyunculara karşı mücadele ettiklerini vurgulayan Kılıç, kendilerinin ise genç oyuncularla mücadele ettiklerini ve takımın yaş ortalamasının 17 olduğunu aktardı.

Kılıç, "Hedefimiz ligde kalabilmek. Süper ligde çok iyi takımlar var. Bunlara karşı oynamak çok kolay değil. Biz oyuncularımızın eğitimi ve gelişimi amacıyla mücadelemize devam edeceğiz. Hedef maçlarımız var. Kendi gücümüze yakın takımları yenerek diğer maçlarda da elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz." diye konuştu.

"Süper lig bizim hayalimizdi"

Sağ oyun kurucu Kübra Nur Cesur ise takım olarak çok iyi çalıştıklarını ve süper lig maçlarının çok çetin geçtiğini anlattı.

Genç bir takım olduklarını ve bu durumu en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini belirten Kübra Nur, şu ifadeleri kullandı:

"Çok çalışıyoruz. Arkadaşlarıma ve takımıma güveniyorum. A Milli Takım kadrosuna seçildim. Bu duruma çok mutlu oldum. Bu fırsatı çok iyi değerlendireceğim. İnşallah orada kendimi en iyi şekilde göstereceğim. Süper lig hayalimizdi. Geçen yıl çok büyük bir mücadele sergiledik ve bu hayalimizi gerçekleştirdik. Takım arkadaşlarımla aynı sınıfta ya da okulda olmamız bizim için çok büyük avantaj. Sürekli birlikteyiz. Birbirimizi o yüzden çok iyi tanıyoruz. Sahada da bu durumu yansıtmaya çalışıyoruz."

Öğretmen ve öğrencilerin kurduğu hentbol takımı süper lig gururu yaşıyor
Öğretmen ve öğrencilerin kurduğu hentbol takımı süper lig gururu yaşıyor
Öğretmen ve öğrencilerin kurduğu hentbol takımı süper lig gururu yaşıyor
Öğretmen ve öğrencilerin kurduğu hentbol takımı süper lig gururu yaşıyor

Spor Toto Süper Lig, Aksaray, Hentbol, Atama, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öğretmen ve öğrencilerin kurduğu hentbol takımı süper lig gururu yaşıyor - Son Dakika

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