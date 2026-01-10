Öğretmene Jandarma Dolandırıcılığı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Öğretmene Jandarma Dolandırıcılığı

Öğretmene Jandarma Dolandırıcılığı
10.01.2026 09:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da bir öğretmen, kendini jandarma komutanı olarak tanıtan dolandırıcıya 770 bin lira kaptırdı.

Bursa'da görev yapan bir öğretmen, kendisini jandarma karakol komutanı olarak tanıtan bir kişi tarafından "Babanın hayrına sana yardımcı olacağım" denilerek 770 bin lira dolandırıldı. Şüphelinin, öğretmenle whatsapp üzerinden görüntülü konuşurken, kendisini karakolda gibi gösterip, yanına asker bile çağırdığı öğrenildi. Mağdur kadın ise oğlunu borcu nedeniyle yurda bırakmak zorunda kaldığını iddia ederek yetkililerden yardım istedi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde anaokulu öğretmenliği yapan Gülcan Aktulu, sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kişiyle telefonla görüşmeye başladı. Şüpheli, daha önce Adıyaman'ın Kahta ilçesinde görev yaptığını, öğretmen Gülcan Aktulu'nun babasıyla aynı kurumda çalıştığını söyleyerek güven kazandı. Görüntülü görüşmelerde askeri üniforma giydiği, apoletinde yıldızlar bulunduğu, arkasında Türk bayrağı olan resmi bir ortamda bulunduğu görülen şahsın kendisini jandarma karakol komutanı olarak tanıttığı belirtildi.

Mağdur öğretmenin o dönem ev sahibiyle ciddi sorunlar yaşadığı, tehdit ve baskılar nedeniyle polise başvurduğu öğrenildi. Şüpheli şahsın bu durumu fırsata çevirdiği, "Seni bu ev sahibinden kurtarayım, önce ev sahibi yapayım" diyerek güven telkin ettiği ve evlilik vaadini de bu sürece bağladığı ifade edildi.

Şüphelinin yönlendirmesiyle bir emlakçıyla irtibata geçen mağdurun, konut alımı için toplam 770 bin lirayı teslim ettiği öğrenildi. Paranın verilmesinin hemen ardından sahte komutan ortadan kayboldu.

Olayın ardından dolandırıldığını anlayan öğretmenin emniyet birimlerine başvurduğu, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öğretmen Gülcan Aktulu İHA'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi: Kendisinin karakol komutanı olduğunu söyledi. Görüntülü konuşunca üç tane yıldız var, böyle apolet. Üzerinde Özdemir yazıyor. Arkada Türk bayrağı var. Bir jandarma karakolu, resmi bir makam. Görüntüyü durduruyor. "Bir sessiz kal" diyor. Yanına gelen bir asker… Orada kamuflajını görüyorum, imza atıyor. Tamamen böyle bir tezgah. Benim evlenme niyetimi biliyor, o yüzden bana yalan söyleyip, babanı da tanıyorum diyip babamın hatrı için bana yardım edecekmiş. Bana ev alacak diye hesabımdan 770 bin lira çektirip beni dolandırdı" - BURSA

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Öğretmene Jandarma Dolandırıcılığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye ordusunun YPG’den temizlediği Eşrefiyye böyle görüntülendi Suriye ordusunun YPG'den temizlediği Eşrefiyye böyle görüntülendi
Futbol dünyasını yıkan haber: 38 yaşında hayatını kaybetti Futbol dünyasını yıkan haber: 38 yaşında hayatını kaybetti
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene insan ticaretinden gözaltı Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene insan ticaretinden gözaltı
Mekke’de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye’deki evime yaptıracağım Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime yaptıracağım
Diyanet’ten evlenecek çiftlere 500 bin lira hibe İşte şartlar Diyanet'ten evlenecek çiftlere 500 bin lira hibe! İşte şartlar
Üniversite öğrencisi kız ’’Beni çarşıya bırak’’ dedi, motorcudan aldığı cevapla şoke oldu Üniversite öğrencisi kız ''Beni çarşıya bırak'' dedi, motorcudan aldığı cevapla şoke oldu

09:29
Halep YPG’den tamamen temizlendi
Halep YPG'den tamamen temizlendi
08:35
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
08:11
Köşeye sıkışan YPG’den Halep kararı
Köşeye sıkışan YPG'den Halep kararı
07:53
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı
Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
07:43
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
07:22
Operasyon YPG’yi böldü İç çatışma çıktı, çok sayıda terörist öldü
Operasyon YPG'yi böldü! İç çatışma çıktı, çok sayıda terörist öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 09:47:37. #7.11#
SON DAKİKA: Öğretmene Jandarma Dolandırıcılığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.