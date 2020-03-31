Öğretmenler sağlıkçılar için siperlikli maske üretti - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Öğretmenler sağlıkçılar için siperlikli maske üretti - Son Dakika

Öğretmenler sağlıkçılar için siperlikli maske üretti

6 saat önce

Öğretmenler sağlıkçılar için siperlikli maske üretti Burhaniye ilçesinde korona virüse karşı kaymakamlık ve belediye seferber olurken, öğretmenler de boş durmadı.

Öğretmenler sağlıkçılar için siperlikli maske üretti

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde korona virüse karşı kaymakamlık ve belediye seferber olurken, öğretmenler de boş durmadı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün öncülüğünde bir araya gelen öğretmenler, 3 boyutlu yazıcıda sağlık görevlileri için siperlikli maske üretimine başladı.

4 öğretmenin evlerinde ürettiği parçalardan Bilim Sanat Merkezi'nde yine öğretmenler tarafından siperlikli maskeler hazırlanırken, ilk 300 maske İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Burhaniye Devlet Hastanesi'ne teslim edildi. Maske üretiminin devam edeceğini anlatan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, alınacak her tedbirin virüsten daha etkili olacağına inandığını söyledi. Bilim Sanat Merkezi Müdürü Murat Kırbıyık ve Ayşe Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Feyzi Kaya'nın da içinde bulunduğu öğretmenler takdir topladı. Üretimin devam edeceğini anlatan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, "Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğretmenlerimizle birlikte, ülkemizin ve dünyanın yaşadığı bu kötü günlerde sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla onların ihtiyacı olabilecek yüz siperlerini 3 boyutlu yazıcılarda ürettik. Bugün de hem Devlet Hastanesi'ne, hem Sağlık İlçe Müdürlüğü'ne, sağlık çalışanlarımızın kullanması maksadıyla 300 adet yüz siperini teslim ettik. 4 tane okulumuzdaki öğretmenlerimiz 3 boyutlu yazıcıları evlerine götürerek ürettikleri maskeleri bu gün bize teslim ettiler. Biz de, sağlık çalışanlarına iletilmesi için Sağlık Müdürlüğümüze ve Devlet Hastanemize teslim ediyoruz. Alacağımız her tedbirin virüsten daha etkili olacağını düşünüyoruz" dedi.

Ayşe Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Feyzi Kaya da, "Koruyucu yüz maskeleri üretimi yapıyoruz. 3 okul olarak bu işe başladık. Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde ürettiğimiz koruyucu yüz maskelerini Devlet Hastanesine ve diğer sağlık kurumlarına ücretsiz olarak gönderiyoruz" dedi.

Öğretmenler sağlıkçılar için siperlikli maske üretti

Burhaniye Devlet Hastanesi, Devlet Hastanesi, Burhaniye, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 02:29 Kaynak: İHA

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