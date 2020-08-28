Öğretmenlere dezenfektan dağıtıldı - Son Dakika

Siirt'te öğretmenlere parfüm, dezenfektan, kolonya ve maske dağıtıldı.

Siirt Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü öğretmenleri tarafından üretilen dezenfektan, kolonya ve maske ve bir firma tarafından gönderilen parfüm öğretmenlere dağıtıldı.

Siirt'te okulları ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, 21 Eylül'de başlayacak olan yüz yüze eğitim için tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

Okulların sokaklardan daha güvenli olduğunu kaydeden Deniz, "Okulların açılması biraz da bizim elimizde. Okullarımızda haftalık temizlik yapılıyor. Yüz yüze eğitimin başlayacağı gün tüm öğrencilerimize haftalık yıkanabilir maske ve dezenfektan dağıtılacak. Ayrıca okullarımızın kapasitesini de en az yarısına kadar azaltacağız." dedi.