Oğulları silahla vurularak öldürülmüştü! Aile organlarını bağışlamaya karar verdi

11 Haziran günü saat 04.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde Hakan Caymaz, husumetli olduğu kuzeni Samet Caymaz'ın evine gitti. Bir süre evin avlusunda oturan Hakan Caymaz ile Samet Caymaz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hakan Caymaz, yanında getirdiği tabancayla Samet Caymaz'ı, babası Veysel Caymaz'ın yanında başından vurup, kaçtı.

ORGANLARIN UYGUNLUK DERECESİ ARAŞTIRILACAK

Baba Veysel Caymaz'ın ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Samet Caymaz, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Caymaz, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde sabah beyin ölümü gerçekleşti. Caymaz ailesi, gözleri önünde tabancayla öldürülen oğulları Samet Caymaz'ın tüm organlarını bağışlama kararı aldı. Samet Caymaz'dan alınan kan ve doku örneklerinin incelendiği, uygunluk sağlanması durumunda organlarının alınacağı belirtildi.

"TABANCAYI OĞLUMUN ALNINA DOĞRU ATEŞLEDİ"

Baba Veysel Doğan, sabah saatlerinde yeğeninin eve geldiğini anlatarak, "Kapıyı çalıp, 'Dayı ben geldim' dedi. Benimle paylaşacağı bir derdi olduğunu söyleyince içeri aldım. Yanıma oturdu ve eşim kahve yapıp, getirdi. O sırada Samet de uyanıp, yanımıza geldi ve 'Hakan ağabey, hoş geldin' dedi. Bunun üzerine Hakan, 'Sen babanın yanında böyle konuşamazsın. Mafya mısın?' diye tepki gösterdi. Eşimden su istediğim sırada Hakan ayağa kalkıp, kapıya yöneldi. Sonra birden dönüp, tabancayı oğlumun alnına ateşledi. Tutmaya çalıştım ancak elimden kurtulup, kaçtı" diye konuştu.

"HAYATIMDAKİ EN BÜYÜK MUTLULUK"

Oğlunun hastanede hayatını kaybetmesinden sonra üzüldüklerini belirten Caymaz, "Hastanedeki görevliler, oğlumun organlarını bağışlayıp, bağışlamayacağımı sordular. Hemen aileme danıştım ve organlarını bağışlama kararı verdik. Eğer yaşayacak birisi varsa, oğlumun organlarını seve seve bağışlayacağımı söyledim. Belki onun organları birilerine hayat verir. Bize dua ederler. Ben hayatımdaki en büyük mutluluğu burada yaşadım" dedi.

AKRABASININ EVİNDE YAKALANDI

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Hakan Caymaz'ın izine Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'nde ulaştı. Akrabasının evinde saklandığı belirlenen Hakan Caymaz, adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Caymaz'ın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.