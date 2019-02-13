Son Dakika Haberleri: Okulda Civa Kabusu

Okulda Civa Kabusu

3 saat önce

Adıyaman'da, bir öğrenci tarafından okula getirilen civa nedeniyle 24 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

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Adıyaman'da, bir öğrenci tarafından okula getirilen civa nedeniyle 24 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Türkiye Petrolleri Ortaokulunda okuyan bir öğrenci tarafından okula civa getirildi. 8. sınıf öğrencisi çantasından çıkardığı civayı arkadaşlarına göstererek oyun oynamaya başladı. Okul saati bitimi sonrası evlerine gelen öğrencilerden biri fenalaşarak ailesi tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada civa zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan öğrenci, sınıf arkadaşlarının da civayla oynadığını belirtmesi üzerine hastane yönetimi harekete geçti. Durum üzerine hastane yönetimi okul idaresi ile iletişime geçerek sınıfta bulunan bütün öğrencilerin hastaneye gelmesini istedi. Okul idaresi tarafından tek tek bilgilendirilen öğrenci velileri çocuklarını alarak hastaneye koştu. Mevcut 33 öğrencinin eğitim gördüğü sınıfta 24 öğrenci hastaneye getirilerek tedavi altına alındı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

(Cihan Kizir/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 08:51 Kaynak: İHA

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