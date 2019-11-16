Son Dakika Haberleri: Okulların teftişi için Niğde'ye gelen müfettiş, otel odasında ölü bulundu
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Okulların teftişi için Niğde'ye gelen müfettiş, otel odasında ölü bulundu

6 saat önce

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilerek okulların teftişi için Niğde'ye gelen müfettiş Bektaş Gülnar (61), kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Okulların teftişi için Niğde'ye gelen müfettiş, otel odasında ölü bulundu, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilerek okulların teftişi için Niğde'ye gelen müfettiş Bektaş Gülnar (61), kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilerek okulların teftişi için Niğde'ye gelen 24 kişilik müfettiş grubunun içinde yer alan Bektaş Gülnar'dan haber alamayan arkadaşları, durumu otel görevlilerine bildirdi. Odaya giren görevliler, Gülnar'ı yatakta hareketsiz bir şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülnar'ın hayatını kaybettiği belirledi. Gülnar'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


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Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:14 Kaynak: DHA
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Okulların teftişi için Niğde'ye gelen müfettiş, otel odasında ölü bulundu
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