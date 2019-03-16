Son Dakika Haberleri: Olay Çıkan Maçta Futbolcusunu Kulüp Başkanı Sakinleştirdi

Olay Çıkan Maçta Futbolcusunu Kulüp Başkanı Sakinleştirdi

29 dakika önce

Rize Süper Amatör Küme'de oynanan Güneyspor - Çamlıhemşin Belediyespor maçının ardından yaşanan gerginlikte hakemin üzerine yürüyen öfkeli futbolcusuna engel olmak isteyen Çamlıhemşin Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Çamanka dengesini kaybedip yere düştü.

Olay Çıkan Maçta Futbolcusunu Kulüp Başkanı Sakinleştirdi, System.String[]
Rize Süper Amatör Küme'de oynanan Güneyspor - Çamlıhemşin Belediyespor maçının ardından yaşanan gerginlikte hakemin üzerine yürüyen öfkeli futbolcusuna engel olmak isteyen Çamlıhemşin Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Çamanka dengesini kaybedip yere düştü. Güvenlik güçlerinin de araya girmesiyle birlikte olaylar büyümeden yatıştırıldı.

Rize Süper Amatör Küme'de Çayeli ilçe Futbol Sahası'nda oynanan ve 1-1 berabere biten Güneysuspor - Çamlıhemşin Belediyespor maçının ardından gerginlik yaşandı. Çamlıhemşin Belediyespor'da futbolcu Akif Yılmaz karşılaşma sonrası kararlarına tepki gösterdiği hakemin üzerine yürürken, kulüp başkanı Mustafa Çamanka, öfkeli futbolcusunu engellemek istedi. Kulüp başkanı bu sırada dengesini kaybedip yere düştü. Daha sonra tekrar ayağa kalkan başkan Çamanka, futbolcusunu sakinleştirerek olayların büyümesini engelledi. Güvenlik güçlerinin de araya girmesiyle birlikte olaylar büyümeden yatıştırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Başkanın futbolcuyu engellerken düşme görüntüsü

-Maç sonu futbolcuların üzüntüsü

-Detaylar

- Rize

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 06:16 Kaynak: DHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor Deplasmanda BB Erzurumspor'u Mağlup Etti Beşiktaş - Göztepe Maçı İlk 11'leri Belli Oldu İşte Galatasaray'ın Bursa Kadrosu! 2 Yıldız Yok Çaykur Rizespor Deplasmanda Atiker Konyaspor'u Yendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 18:45:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Olay Çıkan Maçta Futbolcusunu Kulüp Başkanı Sakinleştirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]