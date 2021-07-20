Olayın göbeğindeki Tolga Yüce her şeyi anlattı! Mali-Seda Sayan kavgasında kimsenin bilmediği 'Seni sakat bırakırız' detayı

Mehmet Ali Erbil ile ünlü sanatçı Seda Sayan arasındaki polemik, gündeme bomba gibi düşmüştü. Erbil'in yakın dostu Tolga Yüce'nin Instagram hesabından Seda Sayan'la ilgili yaptığı, "Geçmişi temiz olsa iftar programı" sunardı şeklindeki paylaşımın, Erbil tarafından alıntılanmasının ardından başlayan polemik, büyümüştü.

SAYAN: EVLİYKEN, HİZMETÇİYE TECAVÜZ ETTİ

Sayan, hakkındaki ifadelerin ardından bir paylaşımda bulunmuş ve Mehmet Ali Erbil'in Tuğba Coşkun ile evli olduğu sırada, evdeki hizmetçiye tecavüz ettiğini öne sürmüştü. Sayan'ın çıkışının ardından Mehmet Ali Erbil, ortalığı yatıştıran ılımlı açıklamalarda bulunmuştu.

YAŞANANLARIN GÖBEĞİNDEKİ İSİM KONUŞTU

Tüm bu yaşananların göbeğindeki isim Tolga Yüce, Haberler.com Youtube kanalından Gökay Kalaycıoğlu'na özel açıklamalarda bulundu. Yüce, paylaşımının ardından "Seni sakat bırakırız" gibi tehditler aldığını söyledi.

"SENİ SAKAT BIRAKIRIZ DİYE TEHDİTLER ALDIM"

Yüce'nin konuyla ilgili yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Ben paylaşımı silmedim. Ardından mafyalara kadar herkes beni aradı. Olaydan 3 saat sonra beni aramayan insan kalmadı. Farklı farklı mafya grupları. 2 veya 3 farklı gruplar bunlar. Yok seni sakat bırakırız, işte güzel bir evin var, araban var diye imalarda bulundular. Gençsin, işindesin böyle işlere girme, seni sakat bırakırız diye tehditler ettiler.

"KENDİSİ PAYLAŞIMI SİLDİ, ÖZÜR MESAJI YAYINLADI"

Ben, paylaşımı silseydim onlara papuç bırakmış olurdum. Ben saygın bir ailenin evladıyım, bunlara papuç bıraksam paylaşımı silerdim. Ama kendisi paylaşımı sildi, ardından özür mesajı yayınladı.

Yani hiç yakışmadı, ya hiç böyle bir işe kalkışmayacaksın. Ya da tükürdüğünü yalamayacaksın. Tabii şu anda tehditler kesildi. Artık tehdit almıyorum.