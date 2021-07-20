Mehmet Ali Erbil ile ünlü sanatçı Seda Sayan arasındaki polemik, gündeme bomba gibi düşmüştü. Erbil'in yakın dostu Tolga Yüce'nin Instagram hesabından Seda Sayan'la ilgili yaptığı, "Geçmişi temiz olsa iftar programı" sunardı şeklindeki paylaşımın, Erbil tarafından alıntılanmasının ardından başlayan polemik, büyümüştü.
Sayan, hakkındaki ifadelerin ardından bir paylaşımda bulunmuş ve Mehmet Ali Erbil'in Tuğba Coşkun ile evli olduğu sırada, evdeki hizmetçiye tecavüz ettiğini öne sürmüştü. Sayan'ın çıkışının ardından Mehmet Ali Erbil, ortalığı yatıştıran ılımlı açıklamalarda bulunmuştu.
Tüm bu yaşananların göbeğindeki isim Tolga Yüce, Haberler.com Youtube kanalından Gökay Kalaycıoğlu'na özel açıklamalarda bulundu. Yüce, paylaşımının ardından "Seni sakat bırakırız" gibi tehditler aldığını söyledi.
Yüce'nin konuyla ilgili yaptığı açıklamalar şu şekilde:
Ben paylaşımı silmedim. Ardından mafyalara kadar herkes beni aradı. Olaydan 3 saat sonra beni aramayan insan kalmadı. Farklı farklı mafya grupları. 2 veya 3 farklı gruplar bunlar. Yok seni sakat bırakırız, işte güzel bir evin var, araban var diye imalarda bulundular. Gençsin, işindesin böyle işlere girme, seni sakat bırakırız diye tehditler ettiler.
Ben, paylaşımı silseydim onlara papuç bırakmış olurdum. Ben saygın bir ailenin evladıyım, bunlara papuç bıraksam paylaşımı silerdim. Ama kendisi paylaşımı sildi, ardından özür mesajı yayınladı.
Yani hiç yakışmadı, ya hiç böyle bir işe kalkışmayacaksın. Ya da tükürdüğünü yalamayacaksın. Tabii şu anda tehditler kesildi. Artık tehdit almıyorum.
Son Dakika › Magazin › Olayın göbeğindeki Tolga Yüce her şeyi anlattı! Mali-Seda Sayan kavgasında kimsenin bilmediği 'Seni sakat bırakırız' detayı - Son Dakika Magazin