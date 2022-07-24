? Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Dr. Ekrem Karakaya, 7 Temmuz'da Hacı Mehmet Akçay 'ın düzenlediği silahlı saldırıda öldürüldü. Annesinin ölümünden anjiyo ameliyatını yapan Dr. Karakaya'yı sorumlu tutan Akçay, aynı silahla da intihar etti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay , belediye meclisi kararı ile Dr. Karakaya'nın isminin bir caddeye verileceğini belirterek, "Konya Büyükşehir Meclisi ve Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Konya Şehir Hastanesi ve yeni Emniyet Müdürlüğü arasındaki caddeye şehit doktorumuzun ismini vererek, ismini ilelebet yaşatacağız" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Öldürülen Dr. Ekrem Karakaya'nın ismi, Konya'da bir caddeye verilecek - Son Dakika

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