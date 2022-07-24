Öldürülen Dr. Ekrem Karakaya'nın ismi, Konya'da bir caddeye verilecek - Son Dakika
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Öldürülen Dr. Ekrem Karakaya'nın ismi, Konya'da bir caddeye verilecek

24.07.2022 14:29
Öldürülen Dr. Ekrem Karakaya'nın ismi, Konya'da bir caddeye verilecek

KONYA Şehir Hastanesi'nde silahlı saldırıda öldürülen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın ismi, kentteki bir caddeye verilecek.

KONYA Şehir Hastanesi'nde silahlı saldırıda öldürülen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın ismi, kentteki bir caddeye verilecek.

? Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Dr. Ekrem Karakaya, 7 Temmuz'da Hacı Mehmet Akçay'ın düzenlediği silahlı saldırıda öldürüldü. Annesinin ölümünden anjiyo ameliyatını yapan Dr. Karakaya'yı sorumlu tutan Akçay, aynı silahla da intihar etti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediye meclisi kararı ile Dr. Karakaya'nın isminin bir caddeye verileceğini belirterek, "Konya Büyükşehir Meclisi ve Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Konya Şehir Hastanesi ve yeni Emniyet Müdürlüğü arasındaki caddeye şehit doktorumuzun ismini vererek, ismini ilelebet yaşatacağız" dedi.


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Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet son bulmuyor! Doktora skandal tehdit: Öldürülmeyi hak ediyorsunuz Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet son bulmuyor! Doktora skandal tehdit: Öldürülmeyi hak ediyorsunuz Ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Dr. Ekrem Karakaya 'şehit' ilan edildi Ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Dr. Ekrem Karakaya 'şehit' ilan edildi
Kaynak: DHA

Şehir Hastanesi, Ekrem Karakaya, Mehmet Akçay, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öldürülen Dr. Ekrem Karakaya'nın ismi, Konya'da bir caddeye verilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Öldürülen Dr. Ekrem Karakaya'nın ismi, Konya'da bir caddeye verilecek - Son Dakika
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