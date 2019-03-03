Son Dakika Haberleri: Öldürülen Öztürk'ün Cenazesi Toprağa Verildi

Öldürülen Öztürk'ün Cenazesi Toprağa Verildi

23 dakika önce

Öldürülen Rıfat Rıza Öztürk'ün (55) cenazesi, İstanbul'da defnedildi.

Öldürülen Rıfat Rıza Öztürk'ün (55) cenazesi, İstanbul'da defnedildi.

Rıfat Rıza Öztürk için Üsküdar'daki Kısıklı Gümüşsu Camisinde tören düzenlendi. Törene Öztürk'ün ailesi ve yakınları katıldı.

Öztürk'ün cenazesi, öğlen vakti kılınan namazın ardından Ihlamurkuyu mezarlığında toprağa verildi.

Olay

27 Şubat'ta Acıbadem Mahallesi Zeamet Sokak'ta kağıt toplayan bir kişinin çöpte ceset parçaları bulduğu ihbarı üzerine sokağı trafiğe kapatan polis ekipleri konteynerde ceset parçaları bulmuş, yapılan çalışmalar sonucu Rıfat Rıza Öztürk'e (55) ait olduğu belirlenen cesedin gövde kısmı da Sarıyer'de bulunmuştu.

F.Ö'nün tabancayla amcası Rıfat Rıza Öztürk'ü öldürdükten sonra durumu arkadaşı F.Y'ye anlatıp yanına çağırdığı, iki şüphelinin ceset parçalarını valizlere koyarak F.Y'nin işlettiği Kadıköy'deki kafeye otomobille götürürken cesedin gövde kısmını Sarıyer'de refüj yanındaki boşluğa attıkları öne sürülmüştü.

F.Ö ve arkadaşı F.Y'ye kafede çalışan T.K ve F.D'nin de yardım ederek, cesedin parçalarını çuval ve kutuyla çevredeki çöplere dağıttıkları iddia edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 03:16 Kaynak: AA

Sarıyer, İstanbul, Rıza Öztürk, Güncel
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