KARTAL'DAKİ ÖLDÜRÜLEN KADIN VE KIZININ CESEDİ ADLİ TIPTAN ALINDI - Son Dakika

KARTAL'da güvenlik görevlisi Ahmet Özcan annesi Azime Özcan ve kız kardeşi Yasemin Özcan'ı öldürdü. Öldürülen anne ve kızının cenazeleri otopsi işlemlerinin Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Cenazeleri almak için bekleyen Azime Özcan'ın kardeşi Nihat Kuz, Suçunu itiraf etti. İnsan annesinin, kardeşinin bir saçına teline dahi kıyamazken, sen nasıl anne ve kız kardeşini hayattan koparıyorsun. dedi.

Kartal'da anne ve kızı evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Atalar Mahallesi Keskin Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın üçüncü katında özel güvenlik görevlisi olan Ahmet Özcan, iddiaya göre geçen pazar annesi Azime Özcan ve kız kardeşi Yasemin Özcan'ı bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan güvenlik görevlisi Ahmet Özcan annesi ile kız kardeşini öldürdüğünü itiraf etti. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından anne ve kızının cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Otopsi işlemleri tamamlanan anne ve kızın cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Anne kızın, ikindi vakti düzenlenecek törenin ardından Tuzla Aydınlı Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedileceği öğrenildi.

SAKIN BIRAKMAYIN KATİL BU

Cenazeleri almaya gelen Azime Özcan'ın kardeşi Nihat Kuz yaşananları anlattı. Oğlu tarafından öldürülen Azime Özcan'ın kardeşi Nihat Kuz, Dün akşam 19.30 sıralarında yeğenime telefon etmiş 'annemden haber alamıyorum, kardeşimden haber alamıyorum telefonlara cevap vermiyor' diye. Ondan sonra 'çilingir getirdim kapıyı açtırdım annem ve kız kardeşim yerde yatıyorlar' dedi. Ben de hemen olay yerine gittim. Olay yerinde ablamla yeğenimin cansız bedenlerini gördüm. Cesetler şişmişti. Yeğenime, bunları sen en son ne zaman gördün diye sordum. Bana 'En son sabah gördüm' dedi.

O ara polisleri çağırdık. Polislere bütün olayın sorumlusu bu, sakın bırakmayın katil bu dedim. Sonradan olayı kabul etmiş. Onun daha önce bir evliliği olmuştu. Ayrılmıştı. İkinci evliliğinde de boşanma aşamasındaydı. Bu boşanmalar, borçlar nedeniyle rahmetli eniştem de 6 ay önce bunun üzüntüsünden kahrından kanser tedavisi görüyordu, öldü. Onun peşinden ablam evi sattı. Yanına aldı. Beraber yaşarken ikinci bir borç daha yapmış. Büyük ihtimalle olay bundan dolayı çıkmıştır. 'Bu evi de satacaksın' deyince, ablam da 'sattırmam sana her şeyimi verdim daha ne yapayım' diye bunun üzerine sanırım tartışma çıktı. İlk önce ablamı katletmiş. Yatak odasında yatıyordu. Daha sonra da ablasını bıçaklanmış. Kardeşinin eline veriyor cinayet aletini. Ablam annemi öldürdü sonra intihar etti süsü vermek için. Kamera kayıtlarında işten erken çıkıp eve geliyor. Saat 05.00 sıralarında eve geldiği tespit edildi. Daha sonra da suçunu itiraf etti. Kıyafetlerini de iş yerine yakın bir konteynerde bulmuşlar. İnsan annesinin, kardeşinin bir saçına teline dahi kıyamazken, sen nasıl anne ve kız kardeşini hayattan koparıyorsun. dedi.