Oligark İstanbul'da Yıkım Başladı

15.01.2026 16:19
Beşiktaş Kuruçeşme'de aykırı yapılar için yıkım işlemi başladı, yasal süreç tamamlandı.

(İSTANBUL) - Beşiktaş Kuruçeşme'de yer alan Oligark İstanbul adlı işletmede tespit edilen aykırı yapı ve eklentilerin yıkımına bu sabah itibarıyla başlandı. Söz konusu işlem, yargı sürecinin tamamlanmasının ardından encümen kararları doğrultusunda hayata geçirildi.

İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün yaptığı incelemelerde, Beşiktaş İlçesi Kuruçeşme Mahallesi Muallim Naci Caddesi üzerinde yer alan, 170 ada 8 parseldeki taşınmazda mevzuata aykırı eklentiler tespit edildi. Denetim sonucu hazırlanan teknik raporda, toplam 6 yapıya ait cadde üzerindeki kapalı eklentiler ile deniz kenarında yer alan yeme-içme alanlarının aykırı bölümlerinin kaldırılmasına karar verildi.

Yasal süreç tamamlandı

Tespit edilen aykırılıklar üzerine, 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu kapsamında yapı tatil tutanağı düzenlendi; İBB Encümeni tarafından yıkım ve idari para cezası kararları alındı. Söz konusu kararlar ilgililere usulüne uygun şekilde tebliğ edildi.

Yıkım kararlarına karşı açılan davalarda verilen yürütmeyi durdurma kararları, İBB Hukuk Müşavirliği'nin itirazları sonucunda İstanbul 14. İdare Mahkemesi tarafından kaldırıldı. Böylece sürecin önünde yer alan hukuki engeller giderildi. Yargı sürecinin tamamlanmasının ardından aykırı yapı ve eklentilerin yıkımına ilişkin karar, 15 Ocak 2026 itibarıyla uygulamaya geçirildi.

Boğaziçi'nde tavizsiz denetim

İBB, Boğaziçi Koruma Sit Alanı'nda hiçbir kişi ya da yapıya ayrıcalık tanımadan, mevzuata aykırı yapılaşmalara karşı yürüttüğü denetim ve müdahaleleri sürdürüyor. Kurum, kentin ortak mirası olan Boğaziçi'nin korunması için yasal yetkiler çerçevesinde kararlılıkla hareket edeceğini vurguluyor.

Kaynak: ANKA

