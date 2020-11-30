Ölmek üzere olan tilkiyi, kalp masajıyla kurtardı - Son Dakika

Ölmek üzere olan tilkiyi, kalp masajıyla kurtardı

30.11.2020 10:41

Ölmek üzere olan tilkiyi, kalp masajıyla kurtardı Sivas'ın Akıncılar ilçesi Göllüce köyünde buzlu kaplı su kanalında mahsur kalan tilki, ölmek üzereyken vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Ölmek üzere olan tilkiyi, kalp masajıyla kurtardı

Sivas'ın Akıncılar ilçesi Göllüce köyünde buzlu kaplı su kanalında mahsur kalan tilki, ölmek üzereyken vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Ölmek üzere olan tilki, vatandaşların yaptığı kalp masajıyla hayata tutundu

SİVAS - Sivas'ın Akıncılar ilçesi Göllüce köyünde buzlu kaplı su kanalında mahsur kalan tilki, ölmek üzereyken vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Ölmek üzere olan tilki, vatandaşların yaptığı kalp masajıyla hayata tutundu.

Sivas'ın Akıncılar ilçesi Göllüce köyünden geçip Hidro Elektrik Santraline giden su kanalı dondurucu soğuğun etkisiyle buzla kaplandı. Bir tilkiyse girdiği kanalda buz tabakasının kırılmasıyla mahsur kaldı. Çevreden geçen köylüler mahsur kalan tilkiyi fark etti. Köy sakinleri tilkiyi bulunduğu yerden çıkartmak için buz tabakasını kırdı. Köy sakinleri tel çitleri tutan kazığa ip bağlayarak kanala girdi ve mahsur kalan tilkiyi kurtardı. Vatandaşlar, donmak üzere olan tilkiyi yaktıkları ateşle ısıtıp kalp masajı yaparak hayata tutundurdu. Tilki için düzenlenen kurtarma operasyonu Yüksel Keleş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kurtarma çalışması sırasında bir vatandaşın ' Tavuklarımı yiyen tilkiyi kurtaracağımda bu yaşıma kadar hiç aklıma gelmezdi' demesi dikkat çekti.

Yaşaması için kalp masajı yaptılar

Donmak üzere olan tilkiye kalp masajı yapan Yüksel Keleş, "Bu kanalın amacı elektrik üretmek ve araziyi sulamak. Çevresi de tellerle çevrili, insanların ve hayvanların girmemesi için. Fakat, yabani hayvanlar su içmek ve kanalda bulunan balıkları avlamak için bu suya giriyorlar. Biraz önce bu bölgede gezerken görmüş olduğunuz suyun içerisine tilki girmiş. Buzun üzerinde giderken şu gördüğünüz yerde buz bitiyor, bittikten sonrada suyun içerisine saplanmış. Bu bölgeden buzu kırdığımız alana kadar hayvan çırpındı, buzun altında kaldı. Bizde çıkardık, ateşi yaktık. Hayvana kalp masajı yaptık, biraz kendine gelmeye başladı. Çok güzel bir tilki. Kurutup, kurtarabilirsek doğaya tekrar salacağız. İnşallah kurtarırız" dedi.

Ölmek üzere olan tilkiyi, kalp masajıyla kurtardı
Ölmek üzere olan tilkiyi, kalp masajıyla kurtardı
Ölmek üzere olan tilkiyi, kalp masajıyla kurtardı
Ölmek üzere olan tilkiyi, kalp masajıyla kurtardı

Akıncılar, Göllüce, Sivas, Kalp, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ölmek üzere olan tilkiyi, kalp masajıyla kurtardı - Son Dakika


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