Olta ve piknik tutkunlarının gözde sahili normalleşme sürecine hazır - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Yeşildağ Mahallesi'nde göl kıyısında bulunan piknik ve olta tutkunlarının gözde mesire yeri olan İskele Mesire Alanı'nın yeni normalleşme sürecine hazır olduğu belirtildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı açıklamada, Beyşehir Gölü'nün kıyısındaki Beyşehir ilçesinin olta ve piknik tutkunlarının her zaman gözdesi olan bir yerleşim olduğunu vurgulayarak, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında yasak getirilen alanların 1 Haziran'dan itibaren yeniden vatandaşların kullanım ve hizmetine sunulmak üzere hazır hale getirildiğini belirtti.

Beyşehir Belediyesi'nin ilgili birimlerinin sözkonusu alanlarda yeni normalleşme süreci çerçevesinde birtakım çalışmalar yürüttüğünü aktaran Başkan Bayındır, şunları kaydetti:

"Beyşehir ilçemiz sadece ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza değil, ilçe dışından ve Konya il merkezinden de yaz döneminde yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor. Bu anlamda, olta ve piknik tutkunlarının en gözde mesire alanlarından birisi olan Hacıakif Adası'nın hemen karşısındaki göl kenarında yer alan İskele mevkisindeki mesire yerini de yeni normalleşme sürecine hazır hale getirdik. Ekiplerimiz burada temizlik, bakım ve hijyen yönünden çalışmalar yürütürken, çevre düzenlemeleri de yaptı. Yeni süreçte Beyşehir'imiz eskiden olduğu gibi ziyaretçilerini bekliyor. Sosyal mesafe kurallarına uyarak, maske takarak tedbirlerden uzaklaşmadan hareketle tüm misafirlerimizi ilçemizde ağırlamaya hazırız."