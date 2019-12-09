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Ombudsman sayesinde engelli kadrosuna geçti

6 saat önce

İstanbul'da Asliye Hukuk Mahkemesinde mübaşir olarak görev yapan yüzde 84 oranında engelli personel, Kamu Denetçiliği Kurumunun devreye girmesiyle engelli personel kadrosuna geçmeye hak kazandı.

Ombudsman sayesinde engelli kadrosuna geçti, System.String[]

İstanbul'da Asliye Hukuk Mahkemesinde mübaşir olarak görev yapan yüzde 84 oranında engelli personel, Kamu Denetçiliği Kurumunun devreye girmesiyle engelli personel kadrosuna geçmeye hak kazandı.


İstanbul'da Asliye Hukuk Mahkemesinde mübaşir olarak görev yapan yüzde 84 oranında engelli personel, idareye engelli kadrosunda çalışmak için başvurdu. İdare, sözleşmeli olarak görev yapan personelin engelli kadrosuna geçişi hakkında bir kanuni düzenleme bulunmadığını söyleyerek talebi reddetti. İdarenin ret cevabı üzerine Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvuran engelli personel, Adalet Bakanlığının engelli statüsünü tanımasını ve ilgili kadroya atanmayı talep etti.


Ombudsman devreye girdi, engelli personel kadrosunu aldı


Ombudsmanlık uzmanlarının dostane çözüm için idareyle yaptıkları görüşme neticesinde Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü başvurucunun durumunu tekrar gözden geçirdi ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği yazıyla şikayetçi vatandaşın kayıtlarındaki sicil özlük bilgilerinin engelli personel olarak değiştirilmesini istedi.


Engelli vatandaş, sorununun Kamu Denetçiliği Kurumu sayesinde çözüldüğünü, idarenin kendisine engelli statüsünü tanıdığını, UYAP personel bilgilerinin engelli olarak değiştirildiğini ifade ederek teşekkürlerini sundu. İdareyle vatandaş arasında köprü kuran KDK, vatandaşın sorununun çözülmesiyle dosya hakkında dostane çözüm kararı verdi. - ANKARA

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:53 Kaynak: İHA
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