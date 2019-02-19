Ömer Onan'ın Babası Utku Onan'ın Cenazesi Toprağa Verildi
9 dakika önce
- Cenaze namazından detaylar Ömer Onan'ın acı günü Türkiye Basketbol Federasyonunun Üst Yöneticisi Ömer Onan'ın babası Utku Onan vefat ettiİSTANBUL - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan'ın babası Utku Onan'ın cenazesi toprağa verildi.
- Cenaze namazından detaylar Ömer Onan
'ın acı günü Türkiye
Basketbol Federasyonunun Üst Yöneticisi Ömer Onan'ın babası Utku Onan vefat etti
İSTANBUL - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi (CEO
) Ömer Onan'ın babası Utku Onan'ın cenazesi toprağa verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:56 Kaynak: AA
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