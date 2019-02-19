Son Dakika Haberleri: Ömer Onan'ın Babası Utku Onan'ın Cenazesi Toprağa Verildi

Ömer Onan'ın Babası Utku Onan'ın Cenazesi Toprağa Verildi

9 dakika önce

- Cenaze namazından detaylar Ömer Onan'ın acı günü Türkiye Basketbol Federasyonunun Üst Yöneticisi Ömer Onan'ın babası Utku Onan vefat ettiİSTANBUL - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan'ın babası Utku Onan'ın cenazesi toprağa verildi.

- Cenaze namazından detaylar Ömer Onan'ın acı günü
Türkiye Basketbol Federasyonunun Üst Yöneticisi Ömer Onan'ın babası Utku Onan vefat etti

İSTANBUL - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan'ın babası Utku Onan'ın cenazesi toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:56 Kaynak: AA

basketbol, Türkiye, Ömer Onan, Güncel
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