Son Dakika Haberleri: Ömürsün Doktor' İzleyiciyle Buluşmaya Hazırlanıyor

Ömürsün Doktor' İzleyiciyle Buluşmaya Hazırlanıyor

1 saat önce

Büyülü Sahne'nin beğeni ile izlenen oyunu 'Ömürsün Doktor' yeni sezonda yenilenen kadrosuyla perdelerini açmaya hazırlanıyor.

Ömürsün Doktor' İzleyiciyle Buluşmaya Hazırlanıyor, System.String[]

Rus tiyatro ve modern kısa öykü yazarı Anton Çehov'un hayatından ve öykülerinden kesitler sunan 'Ömürsün Doktor' renkli karakterler eşliğinde müzikle komediyi harmanlarken, seyirciyi dolu dolu gülmeye davet ediyor.

Sadi Celil Cengiz, Burak Alkaş, Gökhan Yıkılkan, Ferdi Kurtuldu, Fulden Akyürek, Ramazan Karakaş, Sedanur Özgün ve Doğan Bekdoğdu'nun rol aldığı yapımcılığını Sercan Şahinkaya , yönetmenliğini ise Kubilay Zerener'in üstlendiği oyun Şubat'ta gerçekleşecek prömiyerin ardından seyirciyle buluşacak.

Üsküdar'a Giderken, İşler Güçler, Leyla ile Mecnun gibi yapımlarda rol alan Sadi Celil Cengiz, uzun bir aradan sonra tiyatro sahnesine döndüğü 'Ömürsün Doktor' oyunu hakkında; Tiyatroseverleri oyunumuza bekliyoruz. Güleceksiniz, eğleneceksiniz, düşüneceksiniz, hafiften üzülecek ve sorgulayacaksınız. Ama salondan mutlu ayrılacaksınız, dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:08 Kaynak: Bültenler

Anton Çehov, Sadi Celil Cengiz, Güncel
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