Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası
2 saat önce
Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.
Kastamonu
'nun Şenpazar
ilçesinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla İçişleri Bakanlığı
tarafından başlatılan kampanya kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.
Şenpazar İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla Atatürk
Anıtı'ndan başlayan eylemde sürücüler durdurularak uyarıldı. Cumhuriyet Meydanı
'nda biten etkinlikte sürücülere, öğrenciler tarafından bilgilendirici broşür dağıtıldı.
Etkinliğe Kaymakam Orhan Yalınız ve Belediye Başkanı Cem Çınar
da katıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:40 Kaynak: AA
Antalya'da 4,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi, Şehirde Kısa Süreli Panik Yaşandı
Son Dakika! İki Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatıyla Kartal'daki Binanın Çöktüğü Yere Gidiyor
Son Dakika! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Çöken Binayla İlgili Dehşete Düşüren Açıklama
Son Dakika! İşte Kartal'daki 8 Katlı Binanın Çökme Anı