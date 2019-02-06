Son Dakika Haberleri: Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

2 saat önce

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın
Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Şenpazar İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla Atatürk Anıtı'ndan başlayan eylemde sürücüler durdurularak uyarıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda biten etkinlikte sürücülere, öğrenciler tarafından bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Etkinliğe Kaymakam Orhan Yalınız ve Belediye Başkanı Cem Çınar da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:40 Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Kastamonu, Şenpazar, Güncel
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