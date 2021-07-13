Opet mobil uygulamasına yeni özellikler eklendi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, üstün müşteri deneyimi hedefi doğrultusunda, değişen tüketici ihtiyaçlarına hızla cevap vermeye odaklanan Opet, mobil aplikasyonu OPET Mobil Uygulama'yı yeniledi.

Salgın sürecinde temassız ödeme ihtiyacının ön plana çıkması sonucu hayata geçirilen dijital cüzdan ile Opet müşterileri, araçta ödeme hizmetine ek olarak, market içindeyken de akaryakıt ve market alışverişlerinde mobil uygulama üzerinden Masterpass kayıtlı kartlarıyla temassız ödeyebiliyor.

Müşteriler mobil uygulamada bulunan QR kod tuşuna basarak 45 saniye geçerliliği olan kendilerine özel kodu marketteki cihazlara okutarak tanıtma işlemi yapabiliyor, nakit, kredi kartı ya da dijital cüzdan ile ödeme yaparak puan kazanılabiliyor ya da harcanabiliyor.

Ayrıca, Akıllı Kampanya Sistemi bölümünde, tüketicilere özel kampanyaların yanı sıra istenilen hizmet içeriğine ve trafik durumuna göre en yakın Opet istasyonları da kolayca görülebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opet Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Murat Zengin, Türkiye'de akaryakıt sektöründe teknolojiyi en iyi kullanan, öncü şirket konumunda olduklarını belirterek, "Birçok teknolojik hizmetle sektörde fark yaratıyoruz. Dijital dönüşüm yaklaşımımızın temelinde, müşterilerimize teknolojide öncü uygulamalar ve daha kişiselleştirilmiş hizmetlerle ulaşmak yatıyor. Tamamen yenilediğimiz OPET Mobil Uygulama ile yenilikçi ürün ve hizmetlerimizi sunmaya, müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.