Opr. Dr. Erdoğan'ı öldüren eşe ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika
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Opr. Dr. Erdoğan'ı öldüren eşe ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

21.06.2022 14:07
Opr. Dr. Erdoğan'ı öldüren eşe ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Opr. Dr. Zeynep Erdoğan'ı bıçaklayarak öldüren eşi Mehmet Erdoğan'a 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Opr. Dr. Zeynep Erdoğan'ı bıçaklayarak öldüren eşi Mehmet Erdoğan'a 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşanan olayda Zeynep Erdoğan, eşi Mehmet Erdoğan tarafından aralarında çıkan tartışma sonucu bıçakla öldürülmüştü. Eşini öldüren sanık, cinayeti işlemeden önce de Zeynep Erdoğan'ın ilk eşinden olan oğlu A.A.'yı döverek evin deposuna elleri bağlı bir şekilde kilitlemişti.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına sanık Erdoğan, maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı. Karar önce son sözü sorulan sanık Erdoğan, pişman olduğunu söyledi. Sanığın ve taraf avukatlarının beyanlarını dinleyen mahkeme sanık Erdoğan'a 'eşi kasten öldürme' suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet', Zeynep Erdoğan'ın 16 yaşındaki oğlunu 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanık hakkında verilen bu kararda haksız tahrik ve takdiri indirim uygulamadı. - ANKARA

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Son dakika! Doktor olan eşi Zeynep Erdoğan'ı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Son dakika! Doktor olan eşi Zeynep Erdoğan'ı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Ankara'nın batı ilçelerinde yağış başladı Ankara'nın batı ilçelerinde yağış başladı
Kaynak: İHA

Mehmet Erdoğan, Zeynep Erdoğan, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Opr. Dr. Erdoğan'ı öldüren eşe ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika

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