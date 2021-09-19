"Orada çok mutluydum" diyen Talisca'dan çarpıcı sözler: Yine Beşiktaş'ta oynamak istiyorum

Anderson Talisca, ESPN'e verdiği röportajda kariyerinin en başarılı dönemini geçirdiğini söyledi. Siyah-beyazlı kulüpte çok mutlu olduğunu belirten Brezilyalı yıldız, yeniden sönüşün sinyallerini verdi.

"BEŞİKTAŞ SAYESİNDE KARİYERİMDE BİR ADIM İLERİYE ATTIM"

Sporx'in haberine göre; şimdilerde Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında oynayan Talisca, Beşiktaş'a geliş sürecini anlatırken " Benfica'da yaşadığım bir tartışmadan hemen sonra Beşiktaş'a biraz da aceleyle geldim. Rui Vitori'yla tartıştım ve ayrılmak durumunda kaldım. Kariyerimde en başarılı olduğum yer Beşiktaş oldu. Beşikaş'ta Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline çıkmaya yaklaştım. Avrupa Ligi'nde yarı final oynadım. Beşiktaş sayesinde kariyerimde bir adım ileriye attım." ifadelerini kullandı.

"ORADA ÇOK MUTLUYDUM"

Talisca günün birinde Beşiktaş'ta yeniden oynamak istediğini belirterek, "Orada çok mutluydum. Günün birinde yine Beşiktaş'ta oynamak istiyorum." sözlerini kullandı.

"KENDİMİ GÖSTERMEYİ ÇOK İSTEDİM"

27 yaşındaki oyuncu ayrıca Brezilya Milli Takımı'na seçildiği ancak kalıcı olamadığı için de üzgün olduğunu belirterek, "2018 kariyerimin dönüm noktalarından birisi oldu. Brezilya Milli Takımı'na çağırıldım. Orada sadece 1 kez şans verilmesini bekledim. Kendimi göstermeyi çok istedim ama o şans gelmedi ve o macera da kısa sürdü" diye konuştu.