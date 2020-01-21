Ordu'da domuz gribinden ölüm - Son Dakika

Ordu'da domuz gribinden ölüm
6 saat önce
Ordu'da 1 kişi domuz gribinden hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:42 Kaynak: İHA
Ordu'da 1 kişi domuz gribinden hayatını kaybetti.
Gürgentepe ilçesi nüfusuna kayıtlı Yener D., rahatsızlanarak dün özel Ordu Umut Hastanesine kaldırıldı. Domuz gribi teşhisi konulan Yener D., öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Yener D., 10 gün önce 38 yaşına girmiş, eşi ve çocukları ile doğum günü pastası kesmişti. - ORDU
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