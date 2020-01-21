Ordu'da domuz gribinden ölüm - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da domuz gribinden ölüm - Son Dakika

Ordu'da domuz gribinden ölüm

6 saat önce

Ordu'da 1 kişi domuz gribinden hayatını kaybetti.

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Ordu'da 1 kişi domuz gribinden hayatını kaybetti.


Gürgentepe ilçesi nüfusuna kayıtlı Yener D., rahatsızlanarak dün özel Ordu Umut Hastanesine kaldırıldı. Domuz gribi teşhisi konulan Yener D., öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Yener D., 10 gün önce 38 yaşına girmiş, eşi ve çocukları ile doğum günü pastası kesmişti. - ORDU

Gürgentepe, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:42 Kaynak: İHA
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