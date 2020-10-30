- Ordu'da havai fişek ve lazer gösterisi - Son Dakika

Ayışığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü münasebetiyle 97 adet dilek feneri havaya bırakıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası tarafından da Cumhuriyet Bayramı Konseri düzenlendi.

ORDU - Ordu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında havai fişek ve lazer gösterisi gerçekleştirildi.

- Ordu 'da havai fişek ve lazer gösterisi

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