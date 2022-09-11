Ordu'da iki kardeş aynı gün bir saat arayla vefat etti - Son Dakika
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Ordu'da iki kardeş aynı gün bir saat arayla vefat etti

11.09.2022 14:10
Ordu'da iki kardeş aynı gün bir saat arayla vefat etti

Ordu'da iki kardeş bir saat arayla hayatını kaybetti.

Ordu'da iki kardeş bir saat arayla hayatını kaybetti.

Altınordu ilçesinde kronik rahatsızlığı bulunan Sami Özdemir (78) dün evinde, özel bir hastanede koah tedavisi gören kardeşi Muzaffer Özdemir (60) ise bir saat sonra hayatını kaybetti.

İki kardeşin bir saat arayla vefatı, ailelerinde büyük üzüntüye neden oldu.

Ulubey ilçe meydanında öğlen vakti kılınan cenaze namazlarının ardından iki kardeş ilçeye bağlı Yeni Mahalle'deki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye, yakınları ile Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, MHP Ordu İl Başkanı Naci Şanlıtürk ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Kaynak: AA

Muzaffer Özdemir, Sami Özdemir, Altınordu, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da iki kardeş aynı gün bir saat arayla vefat etti - Son Dakika

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