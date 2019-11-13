Son Dakika Haberleri: Ordu'da iskeleden düşen işçi yaralandı
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Ordu'da iskeleden düşen işçi yaralandı

6 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde iskeleden düşen işçi yaralandı.

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde iskeleden düşen işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ayazlı Mahallesi'ndeki Ulu Cami'nin dış cephe çalışmaları sırasında işçi İsmail Can, bastığı iskelenin devrilmesi sonucu yaklaşık 4 metre yüksekten düştü.

Yaralanan Can, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Can'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

İsmail Can, Fatsa, Ordu, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:20 Kaynak: AA
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