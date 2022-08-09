Ordu'da mevsimlik tarım işçileri 'su' yüzünden birbirine girdi: 12 yaralı - Son Dakika
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Ordu'da mevsimlik tarım işçileri 'su' yüzünden birbirine girdi: 12 yaralı

09.08.2022 23:09
Ordu'da mevsimlik tarım işçileri 'su' yüzünden birbirine girdi: 12 yaralı

Ordu'da mevsimlik tarım işçileri 'su' yüzünden birbirine girdi: 12 yaralı Ordu'da mevsimlik tarım işçileri, METİP alanında su meselesi yüzünden birbirine girdi, tüfekle vurulan 12 kişi yaralandı Ordu'da mevsimlik tarım işçilerinin, METİP alanında 'su' meselesi nedeniyle çıkan silahlı...

Ordu'da mevsimlik tarım işçileri 'su' yüzünden birbirine girdi: 12 yaralı

Ordu'da mevsimlik tarım işçileri, METİP alanında su meselesi yüzünden birbirine girdi, tüfekle vurulan 12 kişi yaralandı

ORDU - Ordu'da mevsimlik tarım işçilerinin, METİP alanında 'su' meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgasında toplam 12 kişi yaralandı.

Olay, Fatsa ilçesi Saraytepe Mahallesi'nde bulunan mevsimlik tarım işçilerinin toplanma alanında meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık hasat sezonu için Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen tarım işçileri arasında 'su kullanma' meselesi dolayısıyla çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Saçmaların isabet ettiği 12 kişi yaralandı

Kavgada, henüz adı öğrenilemeyen kişiler, yanlarında bulunan tüfek ile ateş açmaya başladı. Saçmaların isabet ettiği kişilerden Recep G., Ziynet B., Mehmet Berat B., Hacı G. ve Nazlı B. isimli kişiler, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Fatsa Devlet Hastanesi'ne, Şahin H., Halil B., Ahmet A., Fırat H. ve Mustafa H. isimli işçiler Ünye Devlet Hastanesi'ne ve henüz adı öğrenilemeyen 2 kişi ise ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, güvenlik güçleri olay yerinde önlemi aldı ve konuyla ilgili inceleme başlattı.

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Ordu'da mevsimlik tarım işçileri 'su' yüzünden birbirine girdi: 12 yaralı Ordu'da mevsimlik tarım işçileri 'su' yüzünden birbirine girdi: 12 yaralı Başkan Ergün'den muhalefete 'Siyasi şov' çıkışı Başkan Ergün'den muhalefete 'Siyasi şov' çıkışı
Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Ordu, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da mevsimlik tarım işçileri 'su' yüzünden birbirine girdi: 12 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da mevsimlik tarım işçileri 'su' yüzünden birbirine girdi: 12 yaralı - Son Dakika
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