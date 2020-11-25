Ordu'da okullara spor malzemesi desteği sürüyor

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği ile Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından okullarda spor faaliyetlerinin artırılması için spor malzemesi desteği devam ediyor.

Okullarda spor faaliyetlerinin sürdürülmesi ve öğrencilerin sporlar daha çok bağdaşması adına sağlanan malzeme desteği devam ediyor. Bu kapsamda, Çatalpınar ilçesindeki ilköğretim ve ortaöğretimdeki 7 okula, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından futbol, hentbol, basketbol ve voleybol topu, satranç takımları, masa tenisi topları ve raketleri, slalom takımları, dart setleri ve badminton setlerinden oluşan spor malzemesi desteği sağlandı. Malzemeler, Çatalpınar Şehit Salim Güneş Ortaokulu'nda teslim edildi. - ORDU