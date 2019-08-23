Son Dakika Haberleri: Ordu'da taşan derede mahsur kalan 5 büyükbaş kurtarıldı
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Ordu'da taşan derede mahsur kalan 5 büyükbaş kurtarıldı

1 saat önce

ORDU'da bu sabah etkili olan sağanak nedeniyle derelerin su seviyesi yükseldi.

Ordu'da taşan derede mahsur kalan 5 büyükbaş kurtarıldı, System.String[]

ORDU'da bu sabah etkili olan sağanak nedeniyle derelerin su seviyesi yükseldi. Altınordu ilçesindeki Civil Deresi'nde de su seviyesinin yükselmesi sonucu suda mahsur kalan 5 büyükbaş, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Ordu'da bu sabah iç kesimlerde etkili olan sağanak nedeniyle bazı dereler taştı. Yağmur nedeniyle fındık hasadında aksama yaşanırken, bazı mahalle yollarında küçük çaplı heyelanlar meydana geldi. Altınordu ilçesine bağlı Eskipazar Mahallesi'ndeki Civil Deresi'nde de yağışların ardından su seviyesi arttı. 5 büyükbaş hayvan, dere ortasında mahsur kaldı. Büyükbaşlar,  çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Ordu Valiliği, yağışların Ünye, Fatsa, Perşembe, İkizce, Çaybaşı bölgesinde etkisini artırarak, kuvvetli olmasının beklendiğini bildirerek, vatandaşlara sel ve heyelanlara karşı tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

Altınordu, Sabah, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:01 Kaynak: DHA
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