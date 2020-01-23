Ordu'da teleferiğe yoğun ilgi - Son Dakika

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Ordu'da teleferiğe yoğun ilgi

6 saat önce

Ordu'da teleferiğe yoğun ilgiORDU'da 530 rakımlı Boztepe'ye ulaşımı kolaylaştırmak için kurulan teleferik, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini görüyor.

Ordu'da teleferiğe yoğun ilgi

ORDU'da 530 rakımlı Boztepe'ye ulaşımı kolaylaştırmak için kurulan teleferik, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini görüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, 2019 yılında 796 bin yolcu taşınan teleferiğin yanı sıra Boztepe ve yaylaların, turistler tarafından büyük ilgi çektiğini söyledi.

Ordu'da 530 rakımlı Boztepe'ye ulaşımı kolaylaştırmak için kurulan teleferik, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra günübirlik kenti ziyaret edenlerin, yoğun ilgisini görüyor. Özellikle yaz mevsiminde yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak kullandığı teleferik kışın da hizmetini sürdürüyor. 28 kabinden oluşan teleferikle ziyaretçiler, sahilden Boztepe'ye 2 bin 350 metrelik mesafeyi, 8 dakikada kat ediyor. Her gün Boztepe'ye ulaşım sağlayan teleferikle 2019 yılında, 796 bin yolcu taşındı. Yamaç paraşütü sporunun yapıldığı Boztepe'de, Macera Parkı ile yöresel organik ürünlerin satıldığı satış büfeleri de bulunuyor.

'ORDUMUZ ÖNEMLİ BİR MERKEZ OLDU'

Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Boztepe'nin daha da cazibeli hale gelmesi için doğal güzelliği ve dokuyu bozmadan çalışmalar yapıldığını söyledi. Boztepe için hazırladıkları yeni projelerin çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Güler, teleferiğinde turizme büyük katkı sağladığına da dikkat çekti. Her yıl 700 bine yakın yolcu taşıyan teleferiğin 2019 yılında 800 bine yakın yolcu taşıdığını da aktaran Güler, 'Boztepe seyir terası yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin yoğun ilgisini çekiyor. Orada birde organik ürünlerin satıldığı satış yerleri oluşturduk. Hem doğa güzellikleri hem de organik besin açısından Ordumuz önemli bir merkez oldu. Turizm artık nitelik değiştirdi. Turistler sadece gezmek için gelmiyor, damak zevki içinde geliyorlarö dedi.

'TELEFERİKTE MANZARA GÜZEL'

İstanbul'dan Ordu'ya gezmeye gelip, teleferikle Boztepe'ye çıkan Nihal Kır Korkut, her Ordu'ya geldiğinde mutlaka teleferiğe binerek kenti seyrettiğini söyleyerek, 'Aslen Orduluyum İstanbul'da yaşıyorum. Her gelişimde mutlaka teleferikle Boztepe'ye çıkarım. Çünkü Ordu'yu teleferikten kuşbakışı seyrederim. Manzara güzel, doğallığı, yeşilliği, mavisi mükemmel. Herkesin bu güzelliği görmesi için Ordu'ya gelmesini bekliyorumö diye konuştu.

'GAYET MEMNUNUZ'

Teleferik yapılmadan önce Boztepe'ye aracıyla çıktığını, şimdi ise artık teleferikle kolaylıkla ulaşım olduğunu anlatan Betül Çimen Dinçer 'Boztepe'ye gitmek için teleferik artık çok basit ulaşım sağlıyor. Sürekli çıkıp iniyoruz, gayet memnunuz" derken, kent sakini Serpil Güvenç ise misafirlerini teleferikle Boztepe'ye götürdüğünü ve kenti gezdirdiğini dile getirdi.

Ordu'da teleferiğe yoğun ilgi

Mehmet Hilmi Güler, İstanbul, Boztepe, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:10 Kaynak: DHA
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